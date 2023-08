Int'l organizations shouldn't ignore Armenia's hatred policy towards..........(UPDATE)

Int'l organizations shouldn't ignore Armenia's hatred policy towards Azerbaijan - Ombudsman's Office (UPDATE)

Details added: first version posted on 11:47

BAKU, Azerbaijan, August 14. International organizations shouldn't ignore Armenia's policy of hatred towards Azerbaijan, the Ombudsman's Office of Azerbaijan said in a statement, Trend reports.

"An atmosphere of intolerance and incitement of hatred are among the factors constituting a primary threat to the protection of human rights. Currently, social media is consistently filled with death threats to Azerbaijanis, extensively employing offensive expressions and inciting ethnic-based hatred, which is a result of the intolerant stance created by Armenia towards Azerbaijan over many years," the office noted.

"We regretfully note that Armenia's steps for this purpose towards Azerbaijan and Azerbaijanis not only don't cease, but also have recently become more acute. Even a number of statements supporting Armenia's unjustified propaganda, which in these days misleads local and international public opinion, serve not to ensure a just peace between the two countries, but to fuel the conflict," the statement said.

"In this context, we once again emphasize the importance of establishing peace in the region. We urge the ruling circles of Armenia, influential human rights organizations, and advocates of human rights to take a just stance, respect the requirements of international law, and support the prevention of the hatred policy," added the statement.

Materials reflecting the results of Armenia's Azerbaijanophobia policy are regularly monitored and brought to the attention of international organizations.

Международные организации не должны оставаться равнодушными к политике ненависти Армении по отношению к Азербайджану (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:31)

БАКУ /Trend/ - Международные организации не должны оставаться равнодушными к политике ненависти Армении по отношению к Азербайджану.

Как передает в понедельник Trend об этом сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

"Известно, что атмосфера нетерпимости и разжигание ненависти являются одними из факторов, выступающих в качестве основной угрозы обеспечению прав человека. В настоящее время в социальных сетях постоянно делаются заявления с угрозами смертью азербайджанцам, широко используются оскорбительные выражения, разжигание ненависти на этнической почве, что является результатом нетерпимого отношения, созданного Арменией по отношению к Азербайджану на протяжении многих лет.

С сожалением отмечаем, что шаги, предпринятые Арменией с этой целью в отношении Азербайджана и азербайджанцев, не только не стихают, но и в последнее время приобретают все более резкий характер. Мы хотели бы подчеркнуть, что даже ряд заявлений в поддержку необоснованной пропаганды Армении, которая в эти дни вводит в заблуждение местное и международное общественное мнение, служит не обеспечению справедливого мира между двумя странами, а разжиганию конфликта.

В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность установления мира в регионе, призываем правящие круги Армении, влиятельные правозащитные организации и правозащитников, занимая справедливую позицию, уважать требования международного права и поддерживать предотвращение политики ненависти", - говорится в сообщении.