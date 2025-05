Azerbaijan plots construction of hospital in Lachin (UPDATED)

The news updated, the details added, first version published at 0955

LACHIN, Azerbaijan, May 28.​ Construction of a 150-bed hospital is planned in Lachin, Huseyn Guliyev, an official of the special representation in Lachin, said, Trend's special correspondent reports.

“Currently, there is a hospital on Heydar Aliyev Street providing medical services to the residents of Lachin,” he added.

===================

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:10)

ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине в ближайшем будущем планируется строительство больницы на 150 коек.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

"В настоящее время на улице Гейдара Алиева действует больница, оказывающая медицинские услуги жителям Лачина",- добавил он.

