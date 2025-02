Azerbaijani currency to world currency rates for February 21

BAKU, Azerbaijan, February 21. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has released the official exchange rates as of February 21, Trend reports.

According to the CBA, the official exchange rate for the US dollar remains unchanged at 1.7 manat.

The exchange rate for the euro stands at 1.785 manat, while the Turkish lira is valued at 0.0467 manat. Additionally, 100 Russian ruble is equivalent to 1.9142 manat.

Currencies 1 US dollar USD 1.7 1 euro EUR 1.785 1 Australian dollar AUD 1.0875 1 Belarusian ruble BYN 0.5015 1 Bulgarian Lev BGN 0.9124 1 UAE dirham AED 0.4628 100 South Korean won KRW 0.1186 1 Czech koruna CZK 0.0712 1 Chinese yuan CNY 0.2347 1 Danish krone DKK 0.2393 1 Georgian lari GEL 0.6052 1 Hong Kong dollar HKD 0.2187 1 Indian rupee INR 0.0196 1 British pound sterling GBP 2.1531 10,000 Iranian rials IRR 0.0253 1 Swedish krona SEK 0.1599 1 Swiss franc CHF 1.8928 1 Israeli shekel ILS 0.4791 1 Canadian dollar CAD 1.1994 1 Kuwaiti dinar KWD 5.5080 100 Kazakh tenge KZT 0.3389 1 Qatari rial QAR 0.4664 1 Kyrgyz som KGS 0.0194 100 Hungarian forints HUF 0.4437 1 Moldovan leu MDL 0.0911 1 Norwegian krone NOK 0.1531 100 Uzbek som UZS 0.0131 100 Pakistani rupees PKR 0.6083 1 Polish zloty PLN 0.429 1 Romanian leu RON 0.3586 100 Russian rubles RUB 1.9142 1 Serbian dinar RSD 0.0152 1 Singapore dollar SGD 1.2736 1 Saudi rial SAR 0.4533 1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF) XDR 2.229 1 Turkish lira TRY 0.0467 1 Turkmen manat TMT 0.4857 1 Ukrainian hryvnia UAH 0.0408 100 Japanese yen JPY 1.1308 1 New Zealand dollar NZD 0.9801

