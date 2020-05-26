Expert talks advantages of Iran's housing trade done via Mercantile Exchange
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President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva view restoration and conservation works at Pir Omar Sultan shrine in Shamakhi (PHOTO/VİDEO)
President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva attend opening of orphanage-kindergarten No2 constructed on initiative of Heydar Aliyev Foundation in Shamakhi (PHOTO/VİDEO)
President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva view conditions created at multi-apartment buildings constructed in Shamakhi (PHOTO/VİDEO)
President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva view transport vehicles and special machinery allocated to Shamakhi district (PHOTO/VİDEO)
Azerbaijani president, first lady view renovation work done on Pirsaat Baba shrine in Shamakhi (PHOTO/VIDEO)
Azerbaijani President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva arrive in Shamakhi district (PHOTO/VIDEO)