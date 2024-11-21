Iran releases currency exchange rates for November 21

|
|
Currency
|
Rial on November 21
|
Rial on November 20
|
1 US dollar
|
USD
|
454,846
|
454,983
|
1 British pound
|
GBP
|
577,899
|
576,330
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
513,649
|
515,564
|
1 Swedish króna
|
SEK
|
41,200
|
41,606
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
41,106
|
41,410
|
1 Danish krone
|
DKK
|
64,153
|
64,533
|
1 Indian rupee
|
INR
|
5,392
|
5,391
|
1 UAE dirham
|
AED
|
123,852
|
123,889
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
1,478,744
|
1,479,959
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
163,717
|
163,842
|
100 Japanese yens
|
JPY
|
292,719
|
294,759
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
58,437
|
58,455
|
1 Omani rial
|
OMR
|
1,181,364
|
1,181,707
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
324,996
|
325,434
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
257,065
|
268,705
|
1 South African rand
|
ZAR
|
25,114
|
25,196
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
13,198
|
13,187
|
1 Russian ruble
|
RUB
|
4,516
|
4,528
|
1 Qatari riyal
|
QAR
|
124,958
|
124,995
|
100 Iraqi dinars
|
IQD
|
34,762
|
34,770
|
1 Syrian pound
|
SYP
|
35
|
35
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
295,374
|
296,767
|
1 Saudi riyal
|
SAR
|
121,292
|
121,329
|
1 Bahraini dinar
|
BHD
|
1,209,697
|
1,210,061
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
338,342
|
339,909
|
100 Bangladeshi takas
|
BDT
|
380,677
|
380,492
|
10 Sri Lankan rupees
|
LKR
|
15,617
|
15,584
|
1 Myanmar kyat
|
MMK
|
217
|
217
|
100 Nepalese rupees
|
NPR
|
336,828
|
336,792
|
1 Libyan dinar
|
LYD
|
93,336
|
93,238
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
62,773
|
62,848
|
100 Thai baths
|
THB
|
1,313,737
|
1,317,541
|
1 Malaysian ringgit
|
MYR
|
101,764
|
101,677
|
1,000 South Korean won
|
KRW
|
324,874
|
326,643
|
1 Jordanian dinar
|
JOD
|
641,532
|
641,725
|
1 euro
|
EUR
|
478,555
|
481,363
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
91,590
|
91,541
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
165,823
|
165,573
|
1,000 Indonesian rupiahs
|
IDR
|
28,601
|
28,695
|
1 Afghan afghani
|
AFN
|
6,656
|
6,665
|
1 Belarus ruble
|
BYN
|
139,095
|
139,118
|
1 Azerbaijani manat
|
AZN
|
267,556
|
267,641
|
100 Philippine pesos
|
PHP
|
771,096
|
772,809
|
1 Tajik somoni
|
TJS
|
42,706
|
42,799
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
130,090
|
130,035
|
Venezuela bolivarı
|
VES
|
9,935
|
9,949