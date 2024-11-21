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Iran releases currency exchange rates for November 21

Iran Materials 21 November 2024 10:42 (UTC +04:00)

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Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, November 21. The Central Bank of Iran (CBI) put up an official exchange rate for foreign currencies on November 21, Trend reports via the CBI.

According to the bank's currency exchange rate, ten currencies increased in price, while 34 decreased compared to November 20.

As for CBI, $1 equals 454,846 rials and one euro is 478,555 rials, while on November 20, one euro was 481,363 rials.

Currency

Rial on November 21

Rial on November 20

1 US dollar

USD

454,846

454,983

1 British pound

GBP

577,899

576,330

1 Swiss franc

CHF

513,649

515,564

1 Swedish króna

SEK

41,200

41,606

1 Norwegian krone

NOK

41,106

41,410

1 Danish krone

DKK

64,153

64,533

1 Indian rupee

INR

5,392

5,391

1 UAE dirham

AED

123,852

123,889

1 Kuwaiti dinar

KWD

1,478,744

1,479,959

100 Pakistani rupees

PKR

163,717

163,842

100 Japanese yens

JPY

292,719

294,759

1 Hong Kong dollar

HKD

58,437

58,455

1 Omani rial

OMR

1,181,364

1,181,707

1 Canadian dollar

CAD

324,996

325,434

1 New Zealand dollar

NZD

257,065

268,705

1 South African rand

ZAR

25,114

25,196

1 Turkish lira

TRY

13,198

13,187

1 Russian ruble

RUB

4,516

4,528

1 Qatari riyal

QAR

124,958

124,995

100 Iraqi dinars

IQD

34,762

34,770

1 Syrian pound

SYP

35

35

1 Australian dollar

AUD

295,374

296,767

1 Saudi riyal

SAR

121,292

121,329

1 Bahraini dinar

BHD

1,209,697

1,210,061

1 Singapore dollar

SGD

338,342

339,909

100 Bangladeshi takas

BDT

380,677

380,492

10 Sri Lankan rupees

LKR

15,617

15,584

1 Myanmar kyat

MMK

217

217

100 Nepalese rupees

NPR

336,828

336,792

1 Libyan dinar

LYD

93,336

93,238

1 Chinese yuan

CNY

62,773

62,848

100 Thai baths

THB

1,313,737

1,317,541

1 Malaysian ringgit

MYR

101,764

101,677

1,000 South Korean won

KRW

324,874

326,643

1 Jordanian dinar

JOD

641,532

641,725

1 euro

EUR

478,555

481,363

100 Kazakh tenge

KZT

91,590

91,541

1 Georgian lari

GEL

165,823

165,573

1,000 Indonesian rupiahs

IDR

28,601

28,695

1 Afghan afghani

AFN

6,656

6,665

1 Belarus ruble

BYN

139,095

139,118

1 Azerbaijani manat

AZN

267,556

267,641

100 Philippine pesos

PHP

771,096

772,809

1 Tajik somoni

TJS

42,706

42,799

1 Turkmen manat

TMT

130,090

130,035

Venezuela bolivarı

VES

9,935

9,949

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 553,067 rials and $1 costs 522,509 rials.

NIMA is a scheme for selling a percentage of the foreign money earned from exports.

The price of one euro in this system amounted to 538,003 rials, and the price of $1 totals 508,277 rials.

On the black market, $1 is worth about 682,000–685,000 rials, while one euro is about 722,000–725,000 rials.

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