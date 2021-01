Price for gold in Azerbaijan continues to drop

BAKU, Azerbaijan, Jan. 25

By Zeyni Jafarov - Trend:

The prices of precious metals, except for silver, decreased in Azerbaijan on Jan. 25 compared to the previous price, Trend reports referring to the data published by the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The price of gold lowered by 14.2375 manat or $8.37 (0.45 percent) and amounted to 3,153.1855 manat or $1,854.81 per ounce.

The price of silver went up by 0.018 manat or 11 cents (0.04 percent) and amounted to 43.5271 manat ($25.6).

The price of platinum decreased by 23.7065 manat or $13.94 (1.25 percent) and amounted to 1.875,355 manat ($1,103.15).

The price of palladium reduced by 27.744 manat or $16.32 (0.69 percent) and amounted to 4,003.823 manat ($2,355.19).

In monthly terms, the price of gold decreased by 48.6965 manat or $28.64 (1.5 percent) per ounce, silver - by 0.3835 manat or 23 cents (0.9 percent) per ounce, while platinum grew by 130.951 manat or $77.03 (7.5 percent) per ounce, and palladium - by 22.4655 manat or $13.21 (0.6 percent).

On an annualized basis, the price of gold surged by 501.5255 manat or $295.01 (18.9 percent), silver grew by 13.2892 manat or $7.82 (43.9 percent), palladium decreased by 135.4985 manat or $79.7 (3.3 percent) and platinum rose by 171.564 manat or $100.92 (10.1 percent).

Date: Gold (XAU) Silver (XAG) Platinum (XPT) Palladium (XPD) Jan. 25, 2021 3,153.1855 43.5271 1,875.355 4,003.823 Jan. 22, 2021 3,167.423 43.5091 1,899.0615 4,031.567 Dec. 25, 2020 3,201.882 43.9106 1,744.404 3,981.3575 Jan. 25, 2020 2,651.66 30.2379 1,703.791 4,139.3215 Change in a day: in man. -14.2375 0.018 -23.7065 -27.744 in % -0.45 0.04 -1.25 -0.69 Change in a month in man. -48.6965 -0.3835 130.951 22.4655 in % -1.5 -0.9 7.5 0.6 Change in a year: in man. 501.5255 13.2892 171.564 -135.4985 in % 18.9 43.9 10.1 -3.3

Золото в Азербайджане дешевеет

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане 25 января, за исключением серебра, снизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Так, унция золота подешевела на 14,2375 маната (0,45 процента), составив 3153,1855 маната, а унция серебра подорожала на 0,018 маната (0,04 процента), до 43,5271 маната. Цена на унцию платины снизилась на 23,7065 маната (1,25 процента) и составила 1875,355 маната, а на унцию палладия - на 27,744 маната (0,69 процента), составив 4003,823 маната.

За месяц цена на унцию золота уменьшилась на 48,6965 маната (1,5 процента), а на унцию серебра - на 0,3835 маната (0,9 процента). На унцию платины она выросла на 130,951 маната (7,5 процента), а на унцию палладия - на 22,4655 маната (0,6 процента).

За год золото подорожало на 501,5255 маната (18,9 процента), серебро – на 13,2892 маната (43,9 процента), платина – на 171,564 маната (10,1 процента), а палладий подешевел на 135,4985 маната (3,3 процента).

Дата: Золото (XAU) Серебро (XAG) Платина (XPT) Палладий (XPD) 25 января 2021 г. 3153,1855 43,5271 1875,355 4003,823 22 января 2021 г. 3167,423 43,5091 1899,0615 4031,567 25 декабря 2020 г. 3201,882 43,9106 1744,404 3981,3575 25 января 2020 г. 2651,66 30,2379 1703,791 4139,3215 Разница за сутки: в ман. -14,2375 0,018 -23,7065 -27,744 в % -0,45 0,04 -1,25 -0,69 Разница за месяц: в ман. -48,6965 -0,3835 130,951 22,4655 в % -1,5 -0,9 7,5 0,6 Разница за год: в ман. 501,5255 13,2892 171,564 -135,4985 в % 18,9 43,9 10,1 -3,3

(Автор: Зейни Джафаров)

