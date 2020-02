Final results of 85 constituencies announced in Iranian parliamentary elections

TEHRAN, Iran, Feb.23

The election headquarters of Iranian Ministry of Internal Affairs has so far announced the final results of 85 constituencies.

The leading candidates as as follows:

1. Seyed Salman Zaker, West Azerbaijan

2. Ruhollah Hazrat Pour, West Azerbaijan

3. Vahid Jalal-Zadeh, West Azerbaijan

4. Adel Najaf Zadeh, West Azerbaijan

5. Seyed Ghani Nazari, Ardabil

6. Farhad Bashiri, Tehran

7. Hossein Abbas Zadeh, Khorasan Razavi

8. Seyed Ahmad Araie, Khuzestan

9. Alireza Pak Fetrat, Fars

10. Ruhollah Nejabat, Fars

11. Jafar Ghaderi, Fars

12. Ebrahim Azizi, Fars

13. Fateme Mohammad Beigi, Qazvin

14. Lotfollah Siah Kali, Qazvin

15. Shahriar Heydari, Kermanshah

16. Seyed Mohammad Movahed, Kohkiluye and Boyer Ahmad

17. Khalil Behrouzi Far, Gilan

18. Parviz Mohammad Nejad, Gilan

19. Morteza Mahmoudvand, Lorestan

20. Mehrdad Veis Karami, Lorestan

21. Abbas Goudarzi, Lorestan

22. Fatemeh Maghsoudi, Lorestan

23. Hossein Gudarzi, Lorestan

24. Mansour Ali Zarei Kiai, Mazandaran

25. Ali Babaie Larnami, Mazandaran

26. Ali KArimi Firouzjani, Mazandaran

27. Mehdi Saadati, Mazandaran

28. Gholamreza Nouri, East Azerbaijan

29. Mohammad Bagheri, East Azerbaijan

30. Yousef Davoudi, East Azerbaijan

31. Masoumeh Pashaie, East Azerbaijan

32. Seyed Ali Mousavi, East Azerbaijan

33. Seyed Hamzeh Amini, East Azerbaijan

34. Kamal HosseinPour, West Azerbaijan

35. Ali Zanjani, West Azerbaijan

36. Hossein Haji Deligani, Isfahan

37. Hossein Mohammad Salehi, Isafahn

38. Seyed NAser Mousavi Laregani, Isfahan

39. Rahmatollah Firouzi, Isfahan

40. Mehdi Asgarim Alborz

41. Fatemeh Ajorlou, Alborz

42. Alireza Abbasi, Alborz

43. Seyed Ahmad Rasouli Nejad, Tehran

44. Godratollah Hamze ShalamZari, Chaharmahal and Bakhtoyari

45. Hossein Bamiri, Charmahal and Bakhtiari

46. Jalil Rahimi Jahan Abadi, Khorasan Razavi

47. Ali Asghar Annabestani, Khorasan Razavi

48. Behrouz Mohebbi NAjm Abadi, Khorasan Razavi

49. Seyed Ehsan Ghazizadeh, Khorasan Razavi

50. Ali Azari, Khorasan Razavi

51. Ali Jedi, North Khorasan

52. Seyed Mohammad Molavi, Khuzestan

53. Seyed Mojtaba Mahfouzi, Khozestan

54. Jalil Mokhtar, Khuzestan

55. Fereydun Hasanvand, Khuzestan,

56. Habib Aghajari, Khuzestan

57. Hosseinali Shahriari, Sistan and Baluchestan

58. Fada Hossein MAleki, Sistan and Baluchestan

59. Esmaiel Hossein Zehi, Sistan Baluchestan

60. Mohammad Sargazi, Sistan and Balouchestan

61. Habibollah Dahmardeh, Sistan and Baluchestan

62. Rahim Zare, Fars

63. Abdolali Rahimi Mozafari, Fars

64. Majid Ansari, Fars

65. Rajab Rahmani, Qazvin

66. Seyed Mahdi Farshadan, Kurdistan

67. Mohammad Fathi, Kurdistan

68. Mousa GhazanfarAbadi, Kerman

69. Zabihollah Azami, Kerman

70. Mojtaba BAkhshi Pour, Kermanshah

71. Nader NAderi, KErmanshah

72. Arash Zereh Tan Lahouni, Kermanshah

73. RamezanAli Sangdoini, Golestan

74. Gholamreza Montazeri, Golestan

75. Abdoljamal Iri, Golestan

76. Rajab Mohammad Abadi, Golestan

77. Amanghelich Shadmehr, Golestan

78. Reza Arian Pour, Golestan

79. Jabbar Kuchaki NEjad, Gilan

80. Seyed Ali Aghazade, Gilan

81. Mohammad Reza Ahmadi, Gilan

82. Yahya Ebrahimi, Lorestan

83. Mohammad Sabzi, Markazi

84. Hossein Raiesi, Hormozgan

85. Robert Beglarian, Christians

The 11th parliamentary elections and the 5th regular elections of the Guardian Council were held on February 21. More than 7,100 candidates were struggling for 290 MP seats. According to the results announced so far, conservatives dominate compared to reformers.

The elections were held in 208 constituencies and more than 54,000 polling stations.