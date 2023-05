New investment company registered in Azerbaijan

BAKU, Azerbaijan, May 20. The State Tax Service (STS) under the Ministry of Economy of Azerbaijan has registered the NovoCapital CJSC investment company, Trend reports.

The authorized capital of the company is 300,000 manat ($176,470), and its official representative is Hamdulla Azizov.

NovoCapital's legal address: 103 Mir Jalal str., Binagadi district, Baku city.

As of now, the Central Bank of Azerbaijan has issued licenses to 12 investment companies:

- PASHA Capital Investment Company CJSC,

- ABB-Invest Investment Company CJSC,

- Unicapital Investment Company OJSC,

- CPM-Invest Investment Company CJSC,

- AzFinance Investment Company CJSC,

- Invest-AZ Investment Company CJSC,

- BTB Capital Investment Company,

- Capital Partners Investment Company,

- Xalq Kapital Investment Company CJSC,

- PSG Kapital Investment Company,

- MFX-Trading Investment Company,

- Troni Investment Company JSC.

В Азербайджане прошла регистрацию еще одна инвесткомпания

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала инвестиционную компанию ЗАО "NovoCapital".

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Уставный капитал компании составляет 300 тысяч манатов. Ее официальным представителем является Хамдулла Азизов.

Юридический адрес NovoCapital: город Баку, Бинагадинский район, ул. Мир Джалала, 103.

Отметим, что на настоящее время Центральный банк Азербайджана выдал лицензии 12 инвестиционным компаниям (ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital", ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest", ОАО "Инвестиционная компания UniCapital", ЗАО "Инвестиционная компания CPM-Invest", ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance", ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az", ОАО "Инвестиционная компания BTB Kapital", ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners", ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital", ОАО "Инвестиционная компания PSG Kapital", ОАО "Инвестиционная компания MFX Trading", ЗАО "Инвестиционная компания Troni").