UK Embassy lowers country's national flag to mourn AZAL plane crash victims

BAKU, Azerbaijan, December 26. The UK Embassy in Azerbaijan has lowered the country's national flag to half-mast in memory of victims of AZAL (Azerbaijan Airlines) plane crash near Aktau city, Trend reports via the embassy's X publication.

According to the publication, the flag was lowered in heartfelt respect for the National Day of Mourning in Azerbaijan for the victims.

The tragedy occurred on December 25, when an Embraer 190 plane operated by AZAL, en route from Baku to Grozny, crashed just 3 kilometers from Aktau Airport.

The Embraer 190 was carrying 67 people, including 62 passengers and five crew members.

In the aftermath of the crash, 27 people were hospitalized. Among them, 15 are citizens of Azerbaijan, eight are from Russia, and three are from Kyrgyzstan. The identity of one individual remains unknown.

Of those hospitalized, 11 are being treated in intensive care, 13 in the trauma ward, two in the neurosurgery ward, and one in the surgical ward. They are under the care of experienced doctors from Kazakhstan, as well as specialists sent from Azerbaijan and Russia. All patients have received prompt and specialized medical and psychological support.

The crash claimed the lives of both pilots and a flight attendant. Two other crew members survived.

December 26 has been declared a day of mourning in Azerbaijan.

В посольстве Великобритании в Баку приспущен государственный флаг

БАКУ /Trend/ - В посольстве Великобритании в Баку приспущен государственный флаг страны в память о погибших в результате крушения самолета AZAL близ города Актау.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства в соцсети X.

"Сегодня в связи с днем траура в Азербайджане в знак почтения памяти жертв авиакатастрофы в посольстве Великобритании в Баку приспущен государственный флаг", - говорится в публикации.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

