No negotiations with US after exchange of letters - Iranian MFA

BAKU, Azerbaijan, April 6. Tehran and Washington have not yet held talks after receiving a response to US President Donald Trump's letter, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said, Trend reports.

Araghchi noted that Iran adheres to diplomacy and negotiations, but only through intermediaries.

The Foreign Minister added that not a single stage of negotiations has taken place so far.

On March 7, US President Donald Trump said he had sent a letter to Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei proposing talks on the nuclear program.

