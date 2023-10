Ilon Musk to speak at International Astronautical Congress in Azerbaijan

BAKU, Azerbaijan, October 1. American entrepreneur and founder of Tesla and SpaceX companies Ilon Musk will speak at the International Astronautical Congress to be held in Baku, former member of the European Parliament and ex-president of the International Astronautical Federation Jean-Yves Le Gallou said during the 13th session of the International Astronautical Federation (IAF), Trend reports.

According to him, Ilon Musk will speak at the 74th International Astronautical Congress, which will be held in the capital of Azerbaijan, Baku.

The International Astronautical Congress has been held annually since 1950 under the auspices of the International Astronautical Academy and the International Institute of Space Law with the support of the International Astronautical Federation.

The history of the International Astronautical Congress in Azerbaijan dates back to 1973. Thus, on the initiative of national leader Heydar Aliyev, the 24th International Astronautical Congress was held in Azerbaijan on October 7-13, 1973, under the motto "Space research - penetration into science and technology", thus Baku became the first city in South Caucasus where this event was organized. And on October 25-29, 2019, Baku won the right to host the most prestigious event of the space industry for the second time at the General Assembly of the International Astronautical Federation in Washington, DC. Thus, the 74th International Astronautical Congress "Global Challenges and Opportunities: Give Space a Chance", organized by Azerbaijan's space agency Azercosmos, will be held in Baku on October 2-6, 2023.

БАКУ /Trend/ - Американский предприниматель и основатель компаний "Tesla" и "SpaceX" Илон Маск выступит на Международном астронафтическом конгрессе, который пройдет в Баку.

Как передает Trend в воскресенье, об этом сказал бывший депутат Европейского парламента и экс-президент Международной астронафтическоц федерации Жан-Ив Ле Галлу в ходе 13 сессии Международной астронафтической федерации (IAF).

По его словам, Илон Маск выступит на 74-м международном астронафтическом конгрессе, который пройдет в столице Азербайджана, Баку.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом "Космические исследования – проникновение в науку и технику" в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".