Azerbaijan shares data on number of vaccinated citizens

BAKU, Azerbaijan, Jan. 31

Some 18 people were vaccinated against COVID-19 in Azerbaijan on January 31, Trend reports referring to the Operational Headquarters under the Azerbaijani Cabinet of Ministers.

The first dose of the vaccine was injected to five citizens, the second one - one, and the booster dose – 13.

Totally, up until now, 12,000,767 citizens have been vaccinated, 5,230,388 of whom received the first dose of the vaccine, 4,742,174 people - the second dose while 2,028,205 people – the third dose.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 18 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки вторую дозу вакцины получили пять, третью, бустерную дозу - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 000 767. Первую дозу вакцины получили 5 230 388, вторую - 4 742 174 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 028 205 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)