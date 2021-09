Azerbaijan confirms 1,157 new COVID-19 cases, 3,065 recoveries (UPDATE)

Details added: first version posted on 15:38

BAKU, Azerbaijan, Sept. 13

Azerbaijan has detected 1,157 new COVID-19 cases, 3,065 patients have recovered, and 31 patients have died, Trend reports on Sept. 13 citing the Operational Headquarters under Azerbaijani Cabinet of Ministers.

Up until now, 461,249 people have been infected with coronavirus in the country, 412,469 of them have recovered, and 6,134 people have died, the number of active patients is 42,646.

To reveal the COVID-19 cases, 8,123 tests have been carried out in Azerbaijan over the past day, and a total of 4,661,119 tests have been conducted so far.

В Азербайджане выявлено еще 1 157 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 065 человек (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:35)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 157 случаев заражения коронавирусом, 3 065 человек вылечились, 31 – скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 461 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 412 469 человек вылечились, 6 134 – скончались, число активных больных составляет 42 646.

За последние сутки в стране проведены 8 123 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 661 119.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)