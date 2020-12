Azerbaijani oil prices grow

BAKU, Azerbaijan, Dec.16

By Zeyni Jafarov – Trend:

The price of Azeri LT CIF Augusta, produced at the Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli (ACG) field, increased by $1.09 on Dec.15 compared to the previous price, making up $51.44 per barrel, Trend reports with reference to the source from the country's oil and gas market.

The price of Azeri LT FOB Ceyhan amounted to $50.9 per barrel on Dec.15, which is also $1.09 more compared to the previous price.

Azerbaijan has been producing Azeri LT since 1997 and exporting it via the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Baku-Supsa Western Export Pipeline, as well as by rail to the Georgian port of Batumi.

Azerbaijan also sells its URALS oil from the Russian Black Sea port of Novorossiysk, delivering it through the Baku-Novorossiysk pipeline.

The price of URALS with shipment from the port reached $49.39 per barrel on Dec.15, having grown by 88 cents compared to the previous price.

The cost of a barrel of Brent Dated oil, produced in the North Sea, made up $50.68 per barrel, increasing by $1.09 compared to the previous price.

Цена на азербайджанскую нефть превысила $51 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 15 декабря составила 51,44 доллара за баррель, что на 1,09 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 50,9 доллара за баррель, что на 1,09 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 49,39 доллара за баррель, что на 0,88 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 декабря составила 50,68 доллара, что на 1,09 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 16 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

