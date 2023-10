Cairo summit decides to deliver aid to Gaza Strip

BAKU, Azerbaijan, October 22. Countries participating in the concluded Cairo peace summit on Palestine reached an agreement on the supply of humanitarian aid to the Gaza Strip,Egyptian Presidential Spokesperson Ahmed Fahmy said, Trend reports.

According to him, the issue of a ceasefire in the Gaza Strip and the extent to which differences were condemned became the subject of discussion among the summit participants.

По его словам, вопрос о прекращении огня в секторе Газа и степень осуждения разногласий стали предметом обсуждения среди участников саммита. Также говорится, что некоторые страны высказывали предпочтение осуждению только одной стороны конфликта.

Отмечается, что ни одна из стран, участвовавших в конференции, не покинула саммит, подчеркнул пресс-секретарь египетского президента.