Azerbaijan raises gasoline production

BAKU, Azerbaijan, Feb. 21

By Ilhama Isabalayeva - Trend:

The total volume of production of petroleum products in Azerbaijan decreased by 20.4 percent in January 2021 compared to January 2020, amounting to 268.5 million manat ($157.9 million), Trend reports with reference to the State Statistical Committee.

According to the committee, the production of gasoline for use in the petrochemical industry increased by 69.3 percent, the production of diesel fuel decreased by 6.8 percent, motor gasoline - by 29.3 percent, kerosene - by 45.8 percent, lubricants - by 39.0 percent, petroleum bitumen - by 61.2 percent and fuel oil - by 85 percent.

“Chemical and pharmaceutical products, rubber and plastic products worth 117.3 million manat ($69 million) were produced in the country during Jan. 2021. The volume of production of pharmaceutical products increased by 10.4 times, rubber and plastic products - by 97 percent, and in chemicals - by 14.3 percent,” the committee’s report said.

“Of the main chemical products, production of polyethylene increased by 45.5 percent, ethylene - by 39.8 percent, and propylene - by 25.9 percent. The production of fittings for plastic pipes, tubes and hoses made of rubber and plastic increased by 7.6 times. Meanwhile, the production of polyethylene pipes, tubes, hoses, handles increased by 86.5 percent over the year,” reads the report.

В Азербайджане увеличилось производство бензина

БАКУ /Trend/ - Общий объем производства в области нефтепродуктов в Азербайджане снизился на 20,4 процентов по сравнению с январем прошлого года, составив 268,5 миллионов манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, производство бензина для использования в нефтехимической промышленности увеличилось на 69,3 процентов, производство дизельного топлива снизилось на 6,8 процентов, автомобильного бензина на 29,3 процентов, керосина на 45,8 процентов, смазочных материалов на 39,0 процентов, нефтяных битумов на 61,2 процента и топливного мазута на 85 процентов.

Продукции химической и фармацевтической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий произведено на 117,3 миллионов манатов. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выпуск товаров на производстве фармацевтической продукции увеличился в 10,4 раз, резиновых и пластмассовых изделий на 97,0 процентов, а в химической промышленности на 14,3 процентов.

Из основных химических продуктов производство полиэтилена увеличилось на 45,5 процентов, этилена на 39,8 процентов, пропилена на 25,9 процентов. Производство фитингов для пластиковых труб, трубок и шлангов из резины и пластмассы увеличилось в 7,6 раз, цельно полиэтиленовых труб, трубок, шлангов, рукояток увеличилось на 86,5 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)