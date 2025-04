Iran releases currency exchange rates for April 29

BAKU, Azerbaijan, April 29.​ The Central Bank of Iran (CBI) put up an official exchange rate for foreign currencies on April 29, Trend reports via the CBI.

By the bank's currency exchange yardstick, 46 currencies decreased in value compared to April 28.

As for CBI, $1 equals 544,772 rials, and one euro is 620,286 rials, while on April 28, one euro was 630,359 rials.

Currency Rial on April 29 Rial on April 28 1 US dollar USD 544,772 554,353 1 British pound GBP 729,616 738,066 1 Swiss franc CHF 659,918 669,284 1 Swedish króna SEK 56,614 57,240 1 Norwegian krone NOK 52,561 53,153 1 Danish krone DKK 83,099 84,385 1 Indian rupee INR 6,400 6,492 1 UAE Dirham AED 148,338 150,947 1 Kuwaiti dinar KWD 1,776,554 1,808,122 100 Pakistani rupees PKR 193,832 197,300 100 Japanese yens JPY 381,734 386,081 1 Hong Kong dollar HKD 70,234 71,455 1 Omani rial OMR 1,415,015 1,440,396 1 Canadian dollar CAD 393,064 399,822 1 New Zealand dollar NZD 324,848 330,506 1 South African rand ZAR 29,361 29,697 1 Turkish lira TRY 14,178 14,429 1 Russian ruble RUB 6,600 6,709 1 Qatari riyal QAR 149,663 152,295 100 Iraqi dinars IQD 41,583 42,307 1 Syrian pound SYP 42 43 1 Australian dollar AUD 349,288 354,867 1 Saudi riyal SAR 145,273 147,827 1 Bahraini dinar BHD 1,448,862 1,474,343 1 Singapore dollar SGD 415,254 421,517 100 Bangladeshi takas BDT 448,345 454,433 10 Sri Lankan rupees LKR 18,186 18,500 1 Myanmar kyat MMK 259 264 100 Nepalese rupees NPR 399,782 405,585 1 Libyan dinar LYD 99,588 101,301 1 Chinese yuan CNY 74,691 76,080 100 Thai baht THB 1,630,130 1,656,550 1 Malaysian ringgit MYR 124,830 126,734 1,000 South Korean won KRW 379,276 385,403 1 Jordanian dinar JOD 768,367 781,880 1 euro EUR 620,286 630,359 100 Kazakh tenge KZT 106,180 107,637 1 Georgian lari GEL 198,323 201,612 1,000 Indonesian rupiahs IDR 32,411 32,845 1 Afghan afghani AFN 7,666 7,789 1 Belarusian ruble BYN 166,394 169,268 1 Azerbaijani manat AZN 320,401 326,090 100 Philippine pesos PHP 965,848 986,638 1 Tajik somoni TJS 51,625 52,220 1 Turkmen manat TMT 155,732 157,936 Venezuelan bolívar VES 6,334 6,583

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 809,377 rials and $1 costs 710,843 rials.

NIMA is a scheme for selling a percentage of the foreign money earned from exports.

The price of one euro in this system amounted to 787,331 rials, and the price of $1 totaled 691,481 rials.

On the black market, $1 is worth about 807,000–810,000 rials, while one euro is worth about 920,000–923,000 rials.

İranda 29 aprel rəsmi məzənnə ilə avro ucuzlaşıb

İranın Mərkəzi Bankı 29 aprel tarixinə xarici valyutaların rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.

Bu barədə Trend İranın Mərkəzi Bankının informasiya portalına istinadən məlumat verib.

İranın Mərkəzi Bankı elan etdiyi valyuta məzənnəsinə əsasən, 28 aprellə müqayisədə 46 valyuta ucuzlaşıb.

İranın Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 1 ABŞ dolları 544,772 rial, 1 avro isə 620,286 rialdır, 28 apreldə də 1 avro 630,359 rial olub.

Valyutalar 29 aprel İran rialı 28 aprel İran rialı ABŞ dolları USD 544,772 554,353 Britaniya funt-sterlinqi GBP 729,616 738,066 İsveçrə frankı CHF 659,918 669,284 İsveç kronu SEK 56,614 57,240 Norveç kronu NOK 52,561 53,153 Danimarka kronu DKK 83,099 84,385 Hindistan rupisi INR 6,400 6,492 BƏƏ dirhəmi AED 148,338 150,947 Küveyt dinarı KWD 1,776,554 1,808,122 100Pakistan rupisi PKR 193,832 197,300 100Yaponiya yeni JPY 381,734 386,081 Honkonq dolları HKD 70,234 71,455 Oman rialı OMR 1,415,015 1,440,396 Kanada dolları CAD 393,064 399,822 Yeni Zelandiya dolları NZD 324,848 330,506 Cənubi Afrika randı ZAR 29,361 29,697 Türkiyə lirəsi TRY 14,178 14,429 Rusiya rublu RUB 6,600 6,709 Qətər rialı QAR 149,663 152,295 100İraq dinarı IQD 41,583 42,307 Suriya lirəsi SYP 42 43 Avstraliya dolları AUD 349,288 354,867 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 145,273 147,827 Bəhreyn dinarı BHD 1,448,862 1,474,343 Sinqapur dolları SGD 415,254 421,517 100Banqladeş takası BDT 448,345 454,433 10Şri Lanka rupisi LKR 18,186 18,500 Myanma kyatı MMK 259 264 100Nepal rupisi NPR 399,782 405,585 Liviya dinarı LYD 99,588 101,301 Çin yuanı CNY 74,691 76,080 100Tailand bahtı THB 1,630,130 1,656,550 Malayziya ringgiti MYR 124,830 126,734 1000Cənubi Koreya vonu KRW 379,276 385,403 İordaniya dinarı JOD 768,367 781,880 Avro EUR 620,286 630,359 100Qazaxıstan tenqesi KZT 106,180 107,637 Gürcüstan larisi GEL 198,323 201,612 1000İndoneziya rupisi IDR 32,411 32,845 Əfqanıstan əfqanisi AFN 7,666 7,789 Belarus rublu BYN 166,394 169,268 Azərbaycan manatı AZN 320,401 326,090 100Filippin pesosu PHP 965,848 986,638 Tacikistan somonisi TJS 51,625 52,220 Türkmənistan manatı TMT 155,732 157,936 Venesuela bolivarı VES 6,334 6,583

İranın Mərkəzi Bankının banklara və valyuta dəyişmə məntəqələrinə elan etdiyi valyuta kursu SANA sistemi adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 809,377 rial, 1 dolların qiyməti isə 710,843 rial təşkil edib.

İranda iş adamlarının məhsul ixracı ilə əldə etdikləri valyutanın müəyyən hissəsinin ölkə iqtisadiyyatına qaytarılması üzrə satdıqları sistem NIMA adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 787,331 rial, 1 dolların qiyməti isə 691,481 rial təşkil edib.

İranda qara bazarda isə 1 dolların qiyməti 807-810 min rial, 1 avronun qiyməti isə 920 -923 min rial arasında dəyişir.