Iran releases currency exchange rates for April 29

BAKU, Azerbaijan, April 29. The Central Bank of Iran (CBI) put up an official exchange rate for foreign currencies on April 29, Trend reports via the CBI.
By the bank's currency exchange yardstick, 46 currencies decreased in value compared to April 28.
As for CBI, $1 equals 544,772 rials, and one euro is 620,286 rials, while on April 28, one euro was 630,359 rials.
|
Currency
|
Rial on April 29
|
Rial on April 28
|
1 US dollar
|
USD
|
544,772
|
554,353
|
1 British pound
|
GBP
|
729,616
|
738,066
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
659,918
|
669,284
|
1 Swedish króna
|
SEK
|
56,614
|
57,240
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
52,561
|
53,153
|
1 Danish krone
|
DKK
|
83,099
|
84,385
|
1 Indian rupee
|
INR
|
6,400
|
6,492
|
1 UAE Dirham
|
AED
|
148,338
|
150,947
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
1,776,554
|
1,808,122
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
193,832
|
197,300
|
100 Japanese yens
|
JPY
|
381,734
|
386,081
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
70,234
|
71,455
|
1 Omani rial
|
OMR
|
1,415,015
|
1,440,396
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
393,064
|
399,822
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
324,848
|
330,506
|
1 South African rand
|
ZAR
|
29,361
|
29,697
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
14,178
|
14,429
|
1 Russian ruble
|
RUB
|
6,600
|
6,709
|
1 Qatari riyal
|
QAR
|
149,663
|
152,295
|
100 Iraqi dinars
|
IQD
|
41,583
|
42,307
|
1 Syrian pound
|
SYP
|
42
|
43
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
349,288
|
354,867
|
1 Saudi riyal
|
SAR
|
145,273
|
147,827
|
1 Bahraini dinar
|
BHD
|
1,448,862
|
1,474,343
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
415,254
|
421,517
|
100 Bangladeshi takas
|
BDT
|
448,345
|
454,433
|
10 Sri Lankan rupees
|
LKR
|
18,186
|
18,500
|
1 Myanmar kyat
|
MMK
|
259
|
264
|
100 Nepalese rupees
|
NPR
|
399,782
|
405,585
|
1 Libyan dinar
|
LYD
|
99,588
|
101,301
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
74,691
|
76,080
|
100 Thai baht
|
THB
|
1,630,130
|
1,656,550
|
1 Malaysian ringgit
|
MYR
|
124,830
|
126,734
|
1,000 South Korean won
|
KRW
|
379,276
|
385,403
|
1 Jordanian dinar
|
JOD
|
768,367
|
781,880
|
1 euro
|
EUR
|
620,286
|
630,359
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
106,180
|
107,637
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
198,323
|
201,612
|
1,000 Indonesian rupiahs
|
IDR
|
32,411
|
32,845
|
1 Afghan afghani
|
AFN
|
7,666
|
7,789
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
166,394
|
169,268
|
1 Azerbaijani manat
|
AZN
|
320,401
|
326,090
|
100 Philippine pesos
|
PHP
|
965,848
|
986,638
|
1 Tajik somoni
|
TJS
|
51,625
|
52,220
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
155,732
|
157,936
|
Venezuelan bolívar
|
VES
|
6,334
|
6,583
The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 809,377 rials and $1 costs 710,843 rials.
NIMA is a scheme for selling a percentage of the foreign money earned from exports.
The price of one euro in this system amounted to 787,331 rials, and the price of $1 totaled 691,481 rials.
On the black market, $1 is worth about 807,000–810,000 rials, while one euro is worth about 920,000–923,000 rials.
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İranda 29 aprel rəsmi məzənnə ilə avro ucuzlaşıb
Bakı. Trend:
İranın Mərkəzi Bankı 29 aprel tarixinə xarici valyutaların rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
Bu barədə Trend İranın Mərkəzi Bankının informasiya portalına istinadən məlumat verib.
İranın Mərkəzi Bankı elan etdiyi valyuta məzənnəsinə əsasən, 28 aprellə müqayisədə 46 valyuta ucuzlaşıb.
İranın Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 1 ABŞ dolları 544,772 rial, 1 avro isə 620,286 rialdır, 28 apreldə də 1 avro 630,359 rial olub.
|
Valyutalar
|
29 aprel
İran rialı
|
28 aprel
İran rialı
|
ABŞ dolları
|
USD
|
544,772
|
554,353
|
Britaniya funt-sterlinqi
|
GBP
|
729,616
|
738,066
|
İsveçrə frankı
|
CHF
|
659,918
|
669,284
|
İsveç kronu
|
SEK
|
56,614
|
57,240
|
Norveç kronu
|
NOK
|
52,561
|
53,153
|
Danimarka kronu
|
DKK
|
83,099
|
84,385
|
Hindistan rupisi
|
INR
|
6,400
|
6,492
|
BƏƏ dirhəmi
|
AED
|
148,338
|
150,947
|
Küveyt dinarı
|
KWD
|
1,776,554
|
1,808,122
|
100Pakistan rupisi
|
PKR
|
193,832
|
197,300
|
100Yaponiya yeni
|
JPY
|
381,734
|
386,081
|
Honkonq dolları
|
HKD
|
70,234
|
71,455
|
Oman rialı
|
OMR
|
1,415,015
|
1,440,396
|
Kanada dolları
|
CAD
|
393,064
|
399,822
|
Yeni Zelandiya dolları
|
NZD
|
324,848
|
330,506
|
Cənubi Afrika randı
|
ZAR
|
29,361
|
29,697
|
Türkiyə lirəsi
|
TRY
|
14,178
|
14,429
|
Rusiya rublu
|
RUB
|
6,600
|
6,709
|
Qətər rialı
|
QAR
|
149,663
|
152,295
|
100İraq dinarı
|
IQD
|
41,583
|
42,307
|
Suriya lirəsi
|
SYP
|
42
|
43
|
Avstraliya dolları
|
AUD
|
349,288
|
354,867
|
Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
SAR
|
145,273
|
147,827
|
Bəhreyn dinarı
|
BHD
|
1,448,862
|
1,474,343
|
Sinqapur dolları
|
SGD
|
415,254
|
421,517
|
100Banqladeş takası
|
BDT
|
448,345
|
454,433
|
10Şri Lanka rupisi
|
LKR
|
18,186
|
18,500
|
Myanma kyatı
|
MMK
|
259
|
264
|
100Nepal rupisi
|
NPR
|
399,782
|
405,585
|
Liviya dinarı
|
LYD
|
99,588
|
101,301
|
Çin yuanı
|
CNY
|
74,691
|
76,080
|
100Tailand bahtı
|
THB
|
1,630,130
|
1,656,550
|
Malayziya ringgiti
|
MYR
|
124,830
|
126,734
|
1000Cənubi Koreya vonu
|
KRW
|
379,276
|
385,403
|
İordaniya dinarı
|
JOD
|
768,367
|
781,880
|
Avro
|
EUR
|
620,286
|
630,359
|
100Qazaxıstan tenqesi
|
KZT
|
106,180
|
107,637
|
Gürcüstan larisi
|
GEL
|
198,323
|
201,612
|
1000İndoneziya rupisi
|
IDR
|
32,411
|
32,845
|
Əfqanıstan əfqanisi
|
AFN
|
7,666
|
7,789
|
Belarus rublu
|
BYN
|
166,394
|
169,268
|
Azərbaycan manatı
|
AZN
|
320,401
|
326,090
|
100Filippin pesosu
|
PHP
|
965,848
|
986,638
|
Tacikistan somonisi
|
TJS
|
51,625
|
52,220
|
Türkmənistan manatı
|
TMT
|
155,732
|
157,936
|
Venesuela bolivarı
|
VES
|
6,334
|
6,583
İranın Mərkəzi Bankının banklara və valyuta dəyişmə məntəqələrinə elan etdiyi valyuta kursu SANA sistemi adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 809,377 rial, 1 dolların qiyməti isə 710,843 rial təşkil edib.
İranda iş adamlarının məhsul ixracı ilə əldə etdikləri valyutanın müəyyən hissəsinin ölkə iqtisadiyyatına qaytarılması üzrə satdıqları sistem NIMA adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 787,331 rial, 1 dolların qiyməti isə 691,481 rial təşkil edib.
İranda qara bazarda isə 1 dolların qiyməti 807-810 min rial, 1 avronun qiyməti isə 920 -923 min rial arasında dəyişir.