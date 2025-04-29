Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Iran
  3. Business

Iran releases currency exchange rates for April 29

Business Materials 29 April 2025 11:05 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for April 29

Follow Trend on

Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Read more

BAKU, Azerbaijan, April 29.​ The Central Bank of Iran (CBI) put up an official exchange rate for foreign currencies on April 29, Trend reports via the CBI.

By the bank's currency exchange yardstick, 46 currencies decreased in value compared to April 28.

As for CBI, $1 equals 544,772 rials, and one euro is 620,286 rials, while on April 28, one euro was 630,359 rials.

Currency

Rial on April 29

Rial on April 28

1 US dollar

USD

544,772

554,353

1 British pound

GBP

729,616

738,066

1 Swiss franc

CHF

659,918

669,284

1 Swedish króna

SEK

56,614

57,240

1 Norwegian krone

NOK

52,561

53,153

1 Danish krone

DKK

83,099

84,385

1 Indian rupee

INR

6,400

6,492

1 UAE Dirham

AED

148,338

150,947

1 Kuwaiti dinar

KWD

1,776,554

1,808,122

100 Pakistani rupees

PKR

193,832

197,300

100 Japanese yens

JPY

381,734

386,081

1 Hong Kong dollar

HKD

70,234

71,455

1 Omani rial

OMR

1,415,015

1,440,396

1 Canadian dollar

CAD

393,064

399,822

1 New Zealand dollar

NZD

324,848

330,506

1 South African rand

ZAR

29,361

29,697

1 Turkish lira

TRY

14,178

14,429

1 Russian ruble

RUB

6,600

6,709

1 Qatari riyal

QAR

149,663

152,295

100 Iraqi dinars

IQD

41,583

42,307

1 Syrian pound

SYP

42

43

1 Australian dollar

AUD

349,288

354,867

1 Saudi riyal

SAR

145,273

147,827

1 Bahraini dinar

BHD

1,448,862

1,474,343

1 Singapore dollar

SGD

415,254

421,517

100 Bangladeshi takas

BDT

448,345

454,433

10 Sri Lankan rupees

LKR

18,186

18,500

1 Myanmar kyat

MMK

259

264

100 Nepalese rupees

NPR

399,782

405,585

1 Libyan dinar

LYD

99,588

101,301

1 Chinese yuan

CNY

74,691

76,080

100 Thai baht

THB

1,630,130

1,656,550

1 Malaysian ringgit

MYR

124,830

126,734

1,000 South Korean won

KRW

379,276

385,403

1 Jordanian dinar

JOD

768,367

781,880

1 euro

EUR

620,286

630,359

100 Kazakh tenge

KZT

106,180

107,637

1 Georgian lari

GEL

198,323

201,612

1,000 Indonesian rupiahs

IDR

32,411

32,845

1 Afghan afghani

AFN

7,666

7,789

1 Belarusian ruble

BYN

166,394

169,268

1 Azerbaijani manat

AZN

320,401

326,090

100 Philippine pesos

PHP

965,848

986,638

1 Tajik somoni

TJS

51,625

52,220

1 Turkmen manat

TMT

155,732

157,936

Venezuelan bolívar

VES

6,334

6,583

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 809,377 rials and $1 costs 710,843 rials.

NIMA is a scheme for selling a percentage of the foreign money earned from exports.

The price of one euro in this system amounted to 787,331 rials, and the price of $1 totaled 691,481 rials.

On the black market, $1 is worth about 807,000–810,000 rials, while one euro is worth about 920,000–923,000 rials.

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

-----------------

İranda 29 aprel rəsmi məzənnə ilə avro ucuzlaşıb

Bakı. Trend:

İranın Mərkəzi Bankı 29 aprel tarixinə xarici valyutaların rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.

Bu barədə Trend İranın Mərkəzi Bankının informasiya portalına istinadən məlumat verib.

İranın Mərkəzi Bankı elan etdiyi valyuta məzənnəsinə əsasən, 28 aprellə müqayisədə 46 valyuta ucuzlaşıb.

İranın Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 1 ABŞ dolları 544,772 rial, 1 avro isə 620,286 rialdır, 28 apreldə də 1 avro 630,359 rial olub.

Valyutalar

29 aprel

İran rialı

28 aprel

İran rialı

ABŞ dolları

USD

544,772

554,353

Britaniya funt-sterlinqi

GBP

729,616

738,066

İsveçrə frankı

CHF

659,918

669,284

İsveç kronu

SEK

56,614

57,240

Norveç kronu

NOK

52,561

53,153

Danimarka kronu

DKK

83,099

84,385

Hindistan rupisi

INR

6,400

6,492

BƏƏ dirhəmi

AED

148,338

150,947

Küveyt dinarı

KWD

1,776,554

1,808,122

100Pakistan rupisi

PKR

193,832

197,300

100Yaponiya yeni

JPY

381,734

386,081

Honkonq dolları

HKD

70,234

71,455

Oman rialı

OMR

1,415,015

1,440,396

Kanada dolları

CAD

393,064

399,822

Yeni Zelandiya dolları

NZD

324,848

330,506

Cənubi Afrika randı

ZAR

29,361

29,697

Türkiyə lirəsi

TRY

14,178

14,429

Rusiya rublu

RUB

6,600

6,709

Qətər rialı

QAR

149,663

152,295

100İraq dinarı

IQD

41,583

42,307

Suriya lirəsi

SYP

42

43

Avstraliya dolları

AUD

349,288

354,867

Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

145,273

147,827

Bəhreyn dinarı

BHD

1,448,862

1,474,343

Sinqapur dolları

SGD

415,254

421,517

100Banqladeş takası

BDT

448,345

454,433

10Şri Lanka rupisi

LKR

18,186

18,500

Myanma kyatı

MMK

259

264

100Nepal rupisi

NPR

399,782

405,585

Liviya dinarı

LYD

99,588

101,301

Çin yuanı

CNY

74,691

76,080

100Tailand bahtı

THB

1,630,130

1,656,550

Malayziya ringgiti

MYR

124,830

126,734

1000Cənubi Koreya vonu

KRW

379,276

385,403

İordaniya dinarı

JOD

768,367

781,880

Avro

EUR

620,286

630,359

100Qazaxıstan tenqesi

KZT

106,180

107,637

Gürcüstan larisi

GEL

198,323

201,612

1000İndoneziya rupisi

IDR

32,411

32,845

Əfqanıstan əfqanisi

AFN

7,666

7,789

Belarus rublu

BYN

166,394

169,268

Azərbaycan manatı

AZN

320,401

326,090

100Filippin pesosu

PHP

965,848

986,638

Tacikistan somonisi

TJS

51,625

52,220

Türkmənistan manatı

TMT

155,732

157,936

Venesuela bolivarı

VES

6,334

6,583

İranın Mərkəzi Bankının banklara və valyuta dəyişmə məntəqələrinə elan etdiyi valyuta kursu SANA sistemi adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 809,377 rial, 1 dolların qiyməti isə 710,843 rial təşkil edib.

İranda iş adamlarının məhsul ixracı ilə əldə etdikləri valyutanın müəyyən hissəsinin ölkə iqtisadiyyatına qaytarılması üzrə satdıqları sistem NIMA adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 787,331 rial, 1 dolların qiyməti isə 691,481 rial təşkil edib.

İranda qara bazarda isə 1 dolların qiyməti 807-810 min rial, 1 avronun qiyməti isə 920 -923 min rial arasında dəyişir.

Tags:
Latest

Latest

Read more