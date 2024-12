President Ilham Aliyev approves amendments to law on customs tariff

BAKU, Azerbaijan, December 24. President Ilham Aliyev signed a law on amendments to the law "On Customs Tariff", Trend reports.

According to the information, the amendment stipulates that, on the basis of an identity document of an authority (institution) determined by the relevant executive authority, the import of technological equipment and installations by individual entrepreneurs and legal entities that produce electricity generation projects with a public procurement obligation not lower than the amount established by the authority (institution) determined by the relevant executive authority, exempt from customs duties for a period of, defined by an electricity purchase and sale agreement concluded in accordance with the law "On the Use of Renewable Energy Sources in Electricity Generation", but not for more than 30 years (including the construction period).

At the same time, import of machinery, technological equipment and installations, as well as raw materials and materials by individual entrepreneurs and legal entities that are private partners in the framework of public-private partnership projects shall be exempt from customs duties, but for a period not exceeding 30 years (including the construction period) on the basis of a supporting document of the state partner, determined in accordance with the law “On Public-Private Partnership”, carried out for the period established by the contract of public-private partnership.

Under the law, in order to assess the impact of benefits and exemptions from customs duties on state budget revenues, benefits and exemptions from customs duties will be classified according to the procedure established by the Cabinet of Ministers.

The law comes into force on January 1, 2025.

=============================================================

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".

Как сообщает Trend, изменением предусмотрено, что на основании документа, удостоверяющего личность органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, импорт технологического оборудования и установок индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися производителями по проектам производства электроэнергии с обязательством государственного закупа не ниже суммы, установленной органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, освобожден от таможенных пошлин на срок, определенный договором купли-продажи электроэнергии, заключенным в соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", но не более чем на 30 лет (включая период строительства).

Вместе с тем импорт техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися частными партнерами в рамках проектов государственно-частного партнерства, освобождается от таможенных пошлин, но на срок не более 30 лет (включая период строительства) на основании подтверждающего документа государственного партнера, определенного в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве", осуществляемого на срок, установленный договором государственно-частного партнерства, заключенным в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственно-частном партнерстве".

Согласно закону, в целях проведения оценки влияния льгот и освобождений по таможенным пошлинам на доходы государственного бюджета льготы и освобождения от таможенных пошлин будут классифицироваться в порядке, установленном Кабинетом министров.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.