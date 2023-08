Uzbekistan assesses Azerbaijan key partner in South Caucasus

BAKU, Azerbaijan, August 8. Uzbekistan considers Azerbaijan a key partner in the South Caucasus, Deputy Director of the International Institute of Central Asia Sherzod Fayziev said, Trend reports.

He made the remark during the round table on the topic "Uzbekistan and Azerbaijan: new horizons of cooperation."

According to him, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev's political activities have greatly enhanced the country's worldwide authority.

"Uzbekistan and Azerbaijan work closely on trade, economic, and transportation projects." "We are confident that our collaboration will only grow," he stated.

Uzbekistan has great investment potential, Fayziev noted.

"I believe that Uzbekistan will be able to attract about $170 billion to its economy in the future. It is great that Azerbaijan is interested in the development of the Central Asian region, and we will discuss these opportunities," he said.

Узбекистан рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Узбекистан рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей политической деятельностью значительно повысил авторитет страны на международной арене.

"Узбекистан и Азербайджан тесно сотрудничают в торгово-экономических, а также транспортных проектах. Мы уверены, что наше сотрудничество будет только укрепляться", - отметил он.

Файзиев считает, что Узбекистан обладает большим инвестиционным потенциалом.

"Считаю, что Узбекистан сможет в ближайшее время привлечь в свою экономику порядка 170 миллиардов долларов. Отрадно, что Азербайджан заинтересован в развитии региона ЦА и мы будем обсуждать эти возможности", - подчеркнул он.

