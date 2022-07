Training for reporters starts in Azerbaijan’s Shusha (PHOTO)

SHUSHA, Azerbaijan, July 17. Azerbaijan’s cultural capital - Shusha holds two-day ‘Summer School’ training for reporters, organized by Center for Analysis of Economic Reforms and Communication of Azerbaijan and the Media Development Agency of the Republic of Azerbaijan (MEDIA), Trend reports.

Representatives of the Central Bank of Azerbaijan (CBA), Azerbaijanu Ministry of Finance, Ministry of Labor and Social Protection of the Population, State Customs Committee, State Tax Service, State Employment Agency, also members of Center for Analysis of Economic Reforms and Communication of Azerbaijan take part in the training.

The training is conducted for about 30 representatives of TV and Internet media.

ШУША /Trend/ - В Шуше стартовал двухдневный тренинг "Летняя школа" для журналистов, организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) и Агентством развития медиа.

Как сообщает в воскресенье Trend, тренинг организован в городе Шуша, культурной столице Азербайджана.

Отметим, что на тренинге принимают участие представители Центрального банка Азербайджана, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, государственного таможенного комитета, государственной налоговой службы, государственного агентства по занятости, а также члены ЦАЭРКА.

Тренинг проводится для порядка 30 представителей ТВ и интернет-СМИ.