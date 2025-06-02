Azerbaijani gymnasts emerge victorious, adorned with medals from Istanbul, Türkiye (PHOTO)

BAKU, Azerbaijan, June 2. Azerbaijani gymnasts showcased their talents brilliantly at the international Bosphorus Open Cup in aerobic gymnastics, which took place in the vibrant city of Istanbul, Türkiye, from May 29 to June 1, the Azerbaijan Gymnastics Federation said, Trend reports.
Individual performances:
Maryam Topchubashova – 17.800 points, bronze medal
Madina Ibrahimli – 14.950 and 15.050 points, double bronze medal
Dilara Gurbanova – 18.700 and 18.850 points, double bronze medal
Vladimir Dolmatov – 19.350 points, gold medal; 18.200 points, silver medal
Trios:
Leyla Bejanova, Arzu Aghayeva, and Dilara Gurbanova – 15.500
points, bronze medal
Madina Ibrahimli, Adeliya Hashimova, and Deniz Aliyeva – 15.650 points, silver medal; 14.950 points, bronze medal
Ayan Iskandarli, Ayan Talibova, and Tahmina Ibrahimova – 15.750 and 16.350 points, double bronze medal
Group performances:
Sara Alikhanli, Dilara Gurbanova, Vladimir Dolmatov, Madina Mustafayeva, and Khadija Guliyeva – 17.713 points, silver medal
Ayan Aghayeva, Husna Rzayeva, Ayan Iskenderli, Tahmina Ibrahimova, and Rana Mammadova – 15.950 and 15.900 points, double silver medal
Aerodance:
Nuray Isayeva, Ayan Talibova, Ayan Iskandarli, Sevda Sadigli, Basti Talibli, Rana Mammadova, Aylin Guluzade, and Nuri Aylin – 14.600 points, gold medal
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