Azerbaijan eyes to more than double apples export to Russia – Food Safety Agency

BAKU, Azerbaijan, Oct. 14

By Samir Ali - Trend:

Russia allowed the supply of apples from 70 Azerbaijani enterprises, which plan to export 153,397 tons of their products by the end of 2021, Chairman of the Food Safety Agency of Azerbaijan Goshgar Tahmazli said at a press conference dedicated to the agency's activities over the past nine months, Trend reports.

In this regard, Chairman of the Food Safety Agency said that Azerbaijan's apple exports to Russia will grow by 229 percent compared to last year.

According to Tahmazli, data on 309 greenhouse farms in Azerbaijan were sent to Russia in 9M2021 in connection with the removal of temporary restrictions on the export of tomatoes and apples to this country.

The head of the agency noted that from May 18 to 28, 2021, the Russian delegation, together with the agency's specialists, conducted monitoring in more than 40 greenhouses in a number of regions of Azerbaijan.

"As a result of the information provided and joint video monitoring, 187 Azerbaijani enterprises were allowed to export tomatoes to Russia," Takhmazli said.

Азербайджан планирует увеличить экспорт яблок в Россию более чем вдвое - Агентство

БАКУ /Trend/ - Россия разрешила поставки яблок с 70 азербайджанских предприятий, которые планируют по итогам 2021 года экспортировать 153 397 тонн своей продукции. Это означает, что азербайджанский экспорт яблок в Россию вырастет на 229 процентов по сравнению с прошлым годом.

Об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев, сообщает Trend.

По его словам, в январе - сентябре 2021 года в связи со снятием временных ограничений на экспорт томатов и яблок в Россию этой стране были переданы данные о 309 тепличных хозяйствах Азербайджана.

Глава агентства отметил, что в период 18-28 мая 2021 года российская делегация совместно со специалистами агентства провела мониторинги более чем в 40 теплицах в ряде районов Азербайджана.

"В результате предоставленной информации и совместных видеомониторингов 187 азербайджанским предприятиям был разрешен экспорт томатов в Россию", - сказал Тахмазли.

