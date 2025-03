Iran releases currency exchange rates for March 2

BAKU, Azerbaijan, March 2. The Central Bank of Iran (CBI) put up an official exchange rate for foreign currencies on March 2, Trend reports via the CBI.

According to the bank's currency exchange rate, 46 currencies decreased compared to March 1.

As for CBI, $1 equals 573,167 rials, and one euro is 604,161 rials, while on March 1, one euro was 604,161 rials.

Currency Rial on March 2 Rial on March 1 1 US dollar USD 573,167 580,866 1 British pound GBP 720,814 731,215 1 Swiss franc CHF 634,628 643,999 1 Swedish króna SEK 53,226 54,155 1 Norwegian krone NOK 50,925 51,660 1 Danish krone DKK 79,739 81,012 1 Indian rupee INR 6,552 6,645 1 UAE dirham AED 156,070 158,166 1 Kuwaiti dinar KWD 1,851,911 1,880,912 100 Pakistani rupees PKR 205,019 207,602 100 Japanese yens JPY 380,573 385,612 1 Hong Kong dollar HKD 73,685 74,685 1 Omani rial OMR 1,488,745 1,508,738 1 Canadian dollar CAD 396,269 402,427 1 New Zealand dollar NZD 320,955 325,259 1 South African rand ZAR 30,673 31,228 1 Turkish lira TRY 15,748 15,904 1 Russian ruble RUB 6,410 6,499 1 Qatari riyal QAR 157,463 159,579 100 Iraqi dinars IQD 43,744 44,301 1 Syrian pound SYP 44 45 1 Australian dollar AUD 355,844 360,712 1 Saudi riyal SAR 152,845 154,898 1 Bahraini dinar BHD 1,524,380 1,544,856 1 Singapore dollar SGD 424,177 430,349 100 Bangladeshi takas BDT 470,220 478,148 10 Sri Lankan rupees LKR 19,420 19,675 1 Myanmar kyat MMK 273 277 100 Nepalese rupees NPR 409,317 415,603 1 Libyan dinar LYD 117,311 118,762 1 Chinese yuan CNY 78,702 79,756 100 Thai baht THB 1,675,018 1,696,308 1 Malaysian ringgit MYR 128,443 130,178 1,000 South Korean won KRW 392,088 398,046 1 Jordanian dinar JOD 808,416 819,275 1 euro EUR 594,808 604,161 100 Kazakh tenge KZT 115,076 116,291 1 Georgian lari GEL 205,407 208,370 1,000 Indonesian rupiahs IDR 34,587 35,114 1 Afghan afghani AFN 7,785 7,901 1 Belarusian ruble BYN 175,013 177,618 1 Azerbaijani manat AZN 337,157 341,686 100 Philippine pesos PHP 988,818 1,002,086 1 Tajik somoni TJS 52,568 53,353 1 Turkmen manat TMT 163,754 166,103 Venezuelan bolívar VES 8,900 9,052

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 727,795 rials and $1 costs 695,004 rials.

On the black market, $1 is worth about 924,000–927,000 rials, while one euro is about 959,000–962,000 rials.