President Ilham Aliyev set to award state prizes to group of prominent artists - decree

Photo: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan

BAKU, Azerbaijan, May 8.​ President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, has signed a decree granting the President of the Republic of Azerbaijan's awards to distinguished figures in the field of arts, Trend reports.

Among those receiving the presidential award for their contributions to the performing arts are the following prominent figures:

Afag Abbasova-Budagova

Matlab Abdullayev

Khurshud Abdullayeva

Yusif Abdurahmanov

Yalchin Adigozalov

Tural Agashiyev

Mesmekhanim Agaverdiyeva

Aygul Agayeva

Naiba Allahverdiyeva

Almaz Amanova

Mustafa Ashurov

Firdovsi Atakishiyev

Allahveran Babayev

Inara Babayeva

Sayyad Bayramov

Rashad Bakhtiyarov

Samir Jafarov

Jeyhun Dadashov

Anar Eyvazov

Musa Eyyubov

Bahruz Ahmadli

Chingiz Ali Ahmadov

Elshad Ahmadov

Mir Gabil Akberov

Mehriban Alakbarzade

Farid Aliyev

Samir Aliyev

Arzu Aliyeva

Munevvar Aliyeva

Nargiz Aliyeva

Ulviyya Aliyeva

Akbar Alizade

Rita Amirbeyova

Ilham Asadov

Asker Asgarov

Anton Fershtandt

Irada Gozalova

Ali Hajiyev

Natavan Hajiyeva

Sevil Hajiyeva

Anar Heybatov

Karim Hasanov

Zaman Hasanov

Ilaha Hasanova

Tuncay Hasanzade

Anar Huseynli

Rauf Huseynli

Yegana Huseynli

Shovgi Huseynov

Fizuli Huseynov

Kamala Huseynova

Mehriban Khanlarova

Samadzade Khasiyev

Rufat Khalilzade

Fuad Ibrahimov

Shahla Ibrahimova

Nigar Ibrahimova

Vakhtang Imanov

Laman Imanova

Sanubar Iskanderova

Gulnaz Ismayilova

Nijat Kazimov

Rovshan Kerimdukht

Leyla Karimova

Nargiz Karimova

Yulizana Kukhmazova

Yalchin Garakhanov

Elnar Garayev

Amid Gasimov

Sahil Gasimov

Seymur Gadiyev

Abbas Gahramanov

Jeyhun Gubadov

Samir Gulamov

Jamil Guliyev

Ayyub Guliyev

Hafiz Guliyev

Kamran Guliyev

Qizilgul Guliyeva

Shalala Guliyeva

Yagut Guliyeva

Zumrud Guliyeva

Jahangir Gurbanov

Rovshan Gurbanov

Gulzar Gurbanova

Parvane Gurbanova

Mammad Mehdiyev

Ogtay Mehdiyev

Rasef Mehdiyev

Mustafa Mehmandarov

Firudin Maharramov

Shamil Mammadli

Anar Mammadov

Ayshad Mammadov

Emil Mammadov

Khayyam Mammadov

Murad Mammadov

Farida Mammadova

Lala Mammadova

Tamilla Mammadova

Mikayil Mikayilov

Ayan Mir-Gasim

Akif Mirzayev

Gulaghasi Aga Mirzayev

Rafig Mirzayev

Sujaddin Mirzayev

Nijat Mirzazade

Yadigar Muradov

Shukufa Musayeva

Mustafa Mustafayev

Arzu Mustafayev

Husniyya Murvetova

Elchin Naghiyev

Ugur Nasirli

Hijran Nasirova

Tarana Ojagverdiyeva

Timur Odushev

Naida Orujova

Fuad Osmanov

Gumrah Omarov

Akram Poladov

Mammad Rajabli

Aida Rafiyeva

Teymur Rahimov

Valeh Rahimov

Tofig Rahman

Nurlan Rustamov

Anar Sadigov

Abulfat Salahov

Ibrahim Salamov

Pasha Salmanov

Anar Safiyev

Mirbala Selimli

Ruslan Salimov

Shukur Samadov

Suleyman Suleymanov

Elmira Suleymanova

Esmiralda Shahbazova

Elshan Shikhaliev

Ramin Shikhaliev

Aslan Shirinov

Mahir Taghizade

Zaur Teregulov

Naili Topalashvili

Leyli Valiyeva

Nigar Valiyeva

Tarana Yusifova

Mehriban Zaliyeva

Azer Zeynalov

Mehriban Zaki.

The Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan has been instructed to address the issues arising from the implementation of this order.

Additionally, the first part of the previous presidential decree dated May 9, 2024, regarding the awarding of prizes to artists, has been repealed, thereby superseding earlier recognitions and establishing the current list as the updated set of honorees.

