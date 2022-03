Azerbaijani FM discusses situation in Ukraine with UK colleague

BAKU, Azerbaijan, Mar. 1

Trend:

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov had a telephone conversation with the Minister of State (Minister for Europe and North America) in the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) James Cleverly, the Azerbaijani Foreign Ministry told Trend.

According to the ministry, the sides exchanged views on regional issues, in particular on the situation in Ukraine.

The ministers discussed relevant issues on the agenda of bilateral cooperation, as well as other topics of mutual interest.

БАКУ /Trend/ - 1 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по ситуации в Украине.

Министры обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)