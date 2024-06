Tariffs for domestic passenger air transportation services changed in Azerbaijan

BAKU, Azerbaijan, June 30. Azerbaijan has determined the upper limits of tariffs for domestic passenger air transportation services, the Ministry of Digital Development and Transport said, Trend reports.

№ Directions Tariffs (including VAT, in manat) 1. Baku-Nakhchivan / Nakhchivan-Baku 70.00 2. Nakhchivan-Ganja / Ganja-Nakhchivan 60.00 3. Baku-Ganja / Ganja-Baku 84.00 4. Baku-Gabala / Gabala-Baku 65.00 5. Baku-Fuzuli / Fuzuli-Baku 78.00 6. Baku-Zangilan / Zangilan-Baku 83.00 7. Baku-Lankaran / Lankaran-Baku 65.00 8. Baku-Zagatala / Zagatala-Baku 84.00