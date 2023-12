Azerbaijan tags number of small, medium business owners in transport, warehousing industry

BAKU, Azerbaijan, December 21. Azerbaijan has around 75,000 small and medium-sized business owners engaged in transportation and storage, First Deputy Chairman of the Board of the country's Small and Medium Business Development Agency Natig Hasanov said, Trend reports.

He made the remark during a panel speech at the Azerbaijan-Türkiye Investment Forum.

“Over the last five years, the number of SMEs working in transportation and storage has more than doubled in 2022 compared to 2018. In general, the Turkish experience is being researched in a variety of ways,” he emphasized.

International specialists also remark that the world's transportation and logistics infrastructure creates circumstances for a three percent increase in current GDP and attracts international investors, according to the official.

The Azerbaijan-Türkiye Investment Forum started in Baku today.

The forum will explore opportunities for expanding Azerbaijani-Turkish cooperation in various fields, and investment agreements and cooperation agreements will be signed.

More than 600 representatives from government institutions and the private sector from both countries are participating in the event.

The forum is featuring panel sessions covering investment, trade, agriculture, defense industry, green energy, and health tourism sectors.

Stay up to date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

--------------------

В Азербайджане насчитывается более 75 тысяч владельцев МСБ в сфере транспорта и складского хозяйства

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 75 тысяч владельцев малого и среднего бизнеса в сфере транспорта и складского хозяйства.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"В частности, хотелось бы отметить, что за последние пять лет количество субъектов МСП, работающих в сфере транспорта и хранения, в 2022 году увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом. Хотелось бы в целом отметить, что опыт Турции изучается в различных направлениях", - подчеркнул он.

По его словам, международные эксперты также отмечают, что в мире транспортно-логистическая инфраструктура создает условия для 3-процентного роста текущего ВВП и привлечения иностранных инвесторов.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!