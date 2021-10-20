Azerbaijan announces increase in petrochemicals production for 9M2021
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Azerbaijani President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva meet with public representatives of Zangilan
President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva view conditions in military unit of State Border Guard Service in Zangilan district
Azerbaijani President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva view work done under "smart village" project in Aghali village
Azerbaijani First VP Mehriban Aliyeva shares footages from meeting with former IDPs from Fuzuli (VIDEO)