Turkey records over 35,000 road accidents in May

Baku, Azerbaijan, June 14

By Rufiz Hafizoglu – Trend:

In May, 35,834 road accidents were registered in Turkey, according to a report published by Turkey's Police Department.

As many as 220 people died as a result of the road accidents in May 2018, while 15,905 people were injured, according to the report.

During the period, the biggest number of road incidents occurred as a result of side collision (4,932 cases).

In addition, there were 35 cases of chain-reaction road accidents.

"Overspeeding was a cause to 170 road accidents that occurred during this period," the report reads.

Furthermore, 181 road accidents occurred because of drunk driving.

In May, drivers were fined for 253 million Turkish liras.

In January-March 2018, 93,966 road accidents were registered in Turkey.

(1 USD = 4.6568 TRY on June 14)

В мае в Турции зарегистрировано свыше 35 тысяч ДТП

БАКУ /Trend/ - В мае текущего года в Турции, согласно отчету управления полиции страны, было зарегистрировано 35 834 ДТП, в которых погибло 220 человек.

Как отмечается, в мае текущего года число пострадавших в результате ДТП составило 15 905 человека.

Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (4932 случая).

Кроме того, зарегистрированы 35 случаев цепных аварий.

"Причиной 170 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости", - говорится в отчете.

181 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В мае 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 253 миллион турецких лир.

Официальный курс на 14 июня - 4.6568TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

