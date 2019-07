Ex-deputy chief of Turkey’s Halkbank released from arrest

Baku, Azerbaijan, July 19

By Rufiz Hafizoglu - Trend:

Hakan Atilla, the previously arrested former deputy chief executive of Turkey’s Halkbank, has been released in the US, Trend reports referring to Turkish media.

It is reported that today Atilla will be sent to Turkey.

In March 2016, Hakan Atilla and Turkish businessman of Iranian descent Reza Zarrab were arrested in the US on charges of attempting to circumvent sanctions against Iran.

"I want to believe that the detention of Hakan Atilla will not adversely affect the relations between Ankara and Washington," said Turkish President Recep Tayyip Erdogan.

Commenting earlier on the arrest of the Turkish businessman Reza Zarrab on charges of violating the sanctions regime against Iran, he noted that Turkey did not promise the US to join the sanctions against Iran.

В США освобожден ранее арестованный экс-замглавы турецкого Halkbank

БАКУ /Trend/ - В США освобожден ранее арестованный экс-замглавы турецкого Halkbank Хакан Атилла, передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, сегодня Атилла будет отправлен в Турцию.

Напомним, что в марте 2016 года Хакан Атилла и турецкий бизнесмен иранского происхождения Рза Зарраб были арестованы в США по обвинению в попытках обойти санкции против Ирана.

"Хочется верить, что задержание Хакана Атиллы не повлияет негативно на отношения Анкары и Вашингтона", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Комментируя ранее арест турецкого бизнесмена Рзы Зарраба по обвинению в нарушении режима санкций в отношении Ирана, он отметил, что Турция не обещала США присоединяться к санкциям в отношении Ирана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

