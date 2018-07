Deal on drone production between Azerbaijan, Israel - very successful, expert says

Baku, Azerbaijan, July 19

By Leman Zeynalova – Trend:

The protocol of intent signed between the Ministry of defense industry of Azerbaijan and the Israeli "Aeronautics" company on the organization of joint production of a new type of unmanned systems is a very successful deal, former Israeli consul in Moscow, former adviser to the Minister of internal security of Israel, military-political commentator Alex Wexler told STMEGI, news website of Mountain Jews.

"This is a very successful deal between Israel and Azerbaijan. Israeli drones are very effective. And our very good and trustful relations with Azerbaijan contribute to the fact that we share our new technologies and weapons with our friend. Azerbaijan is our friend, and has been for a long period of time. And there is no doubt that our relations with Azerbaijan will continue to develop in the military area as well," the former advisor to the minister said.

Mentioning the countries to which the Israeli drones are supplied today, Wexler said the drones are delivered to the countries which are friendly to Israel.

"There are drones for civil and military purposes. We try to supply military drones only to the countries which are friendly to Israel. They are in great demand on the world arms market. Every year interest in our drones increases," said the former adviser to the minister.

The Ministry of defense industry of Azerbaijan noted previously that, Deputy Minister of defense industry Yahya Musayev received July 11 a delegation led by the Chairman of the Board of Directors of the Israeli "Aeronautics" company Yedidya Yaari.

The successful activity of the "AZAD Systems" joint venture, specialized in the production of various types of unmanned aerial vehicles in Azerbaijan, based on the implementation of a joint project between the Ministry of defense industry and the "Aeronautics" company was discussed during the meeting.

The Ministry of defence industry and Aeronautics company signed a protocol of intent on joint production of new types of unmanned systems.

БАКУ /Trend/ - Протокол о намерениях, подписанный между министерством оборонной промышленности Азербайджана и израильской компанией "Aeronautics" по организации совместного производства нового вида беспилотных систем – очень успешная сделка.

Об этом сообщил информационному порталу горских евреев – СТМЭГИ бывший консул Израиля в Москве, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический обозреватель Алекс Векслер.

"Это очень успешная сделка между Израилем и Азербайджаном. Израильские беспилотники очень эффективны. А наши очень хорошие и доверительные отношения с Азербайджаном способствуют тому, что мы – израильтяне делимся со своим другом нашими новыми технологиями и вооружениями. Азербайджан – это наш друг, причем на долгое время. И нет никаких сомнений, что наши отношения с Азербайджаном и в военном плане будут в дальнейшем развиваться", - сказал экс-советник министра.

Говоря о том, в какие страны сегодня поставляются израильские беспилотники, Векслер сказал, что беспилотники поставляются в дружественные Израилю страны.

"Существуют беспилотники гражданского и военного назначения. Военные беспилотники стараемся поставлять только дружественным Израилю странам. Они очень востребованы на мировом рынке оружия и пользуются большим спросом. С каждым годом интерес к нашим беспилотникам возрастает", - отметил экс-советник министра.

Как ранее сообщало министерство оборонной промышленности Азербайджана, 11 июля заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев принял делегацию во главе с председателем Совета директоров израильской компании "Aeronautics" Едидья Яари.

Во время встречи обсуждалась успешная деятельность совместного предприятия "AZAD Systems", специализированного на производстве в Азербайджане различных видов беспилотных летательных аппаратов на основе реализации совместного проекта между Министерством оборонной промышленности и компанией "Aeronautics".

В завершении между министерством оборонной промышленности и компанией "Aeronautics" был подписан Протокол о намерениях по совместному производству новых видов беспилотных систем.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

