Azerbaijani First VP Mehriban Aliyeva congratulates Azerbaijani athletes who won medals at Paralympic Games (PHOTO)
BAKU, Azerbaijan, Aug.31
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Azerbaijani First Vice President Mehriban Aliyeva congratulated Azerbaijani athletes who won medals at Paralympic Games, Trend reports.
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Azerbaijani First VP Mehriban Aliyeva congratulates Azerbaijani athletes who won medals at Paralympic Games (PHOTO)
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