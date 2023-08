Employment figures in Azerbaijan's liberated territories revealed

BAKU, Azerbaijan, August 17. Number of new jobs created in the liberated territories of Azerbaijan reached to 623 from January through June 2023, informs State Statistics Committee of Azerbaijan, Trend reports.

The largest number of new jobs were created in Lachin and Shusha in the first six months of 2023. Thus, 328 new jobs were opened in Lachin and 177 in Shusha from January through June 2023.

Liberated areas Number of new jobs Lachin 328 Shusha 177 Khojavand 32 Jabrayil 28 Kalbajar 19 Aghdam region 18 Fizuli 13 Khojaly 5 Gubadli 2 Zangilan 1

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было создано 623 новых рабочих места.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, за первые 6 месяцев 2023 года наибольшее число новых рабочих мест было создано в Лачине и Шуше. Так, за отчетный период в Лачине было открыто 328 новых рабочих мест, а в Шуше -177.