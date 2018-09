New opportunities for Genc Ol subscribers by Onbranch startup

Baku, Azerbaijan, Sep. 10

Barama Innovation and Entrepreneurship Center, established by Azercell Telecom, the leading mobile operator in the country, with a view to support the entrepreneurial ecosystem in Azerbaijan, has given impetus to the next local startup.

With a new project introduced by startup Onbranch, “Genc Ol” loyalty program of Azercell will be integrated into the mobile application Onbranch. Thus, this application will allow “Genc Ol” subscribers to get information about discounts and promotional campaigns nearby. At the same time, subscribers will get into closer and more favorable contact with “Genc Ol” platform through Onbranch. Technical features of the startup will make the loyalty system more effective and accessible for users. To join loyalty program via the mobile application and benefit from the favorable campaigns, “Genc Ol” subscribers are invited to visit https://onbranch.com/gencol.

Notably, Onbranch is a project supported by "Baku Business Factory", being selected as the best startup of Azerbaijan as a result of Seedstars World competition organized by Barama Innovation and Entrepreneurship Center of Azercell Telecom and supported by PASHA Bank, Patent and Trademark Center, Swiss Embassy to Azerbaijan and ADA University.

Focused on boosting business innovation, creating and preserving the digital and entrepreneurial ecosystem, Barama Center aims to help startups in building their businesses, providing modern services and attracting new customers.

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama, созданный лидером рынка мобильной связи Azercell Telekom с целью поддержки благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности молодежи в Азербайджане, поддерживает деятельность очередного локального стартапа.

В соответствии с новым проектом, предоставленным стартапом Onbranch, в одноименное мобильное приложение будет интегрирована программа лояльности "Genc OL!" компании Azercell. Таким образом, подписчики "Genc OL!" смогут мгновенно получать информацию о скидках и рекламных акциях поблизости, загружая приложение Onbranch. Кроме того, именно через приложение Onbranch подписчики получат возможность установить более тесный и продуктивный контакт с платформой "Genc OL!", частью которой они являются. Благодаря техническим возможностям стартапа предполагается, что система лояльности станет более гибкой, эффективной и доступной. Для того, чтобы подключиться к программе лояльности и пользоваться выгодными скидками, подписчикам тарифа необходимо перейти по ссылке https://onbranch.com/gencol.

Отметим, что Onbranch является одним из проектов, поддерживаемых "Baku Business Factory", который стал победителем конкурса "Seedstars World", проведенного при организационной поддержке центра инноваций и предпринимательства Barama при Azercell Telekom и содействии PASHA Bank, Центра Патентов и Товарных Знаков, Посольства Швейцарии в Азербайджане, а также Университета ADA, был выбран лучшим стартапом Азербайджана.

Целью центра Barama, который активно занимается продвижением инноваций в бизнес-среде Азербайджана и развитием цифровых и предпринимательских экосистем является дальнейшая поддержка стартапов в создании собственного бизнеса, предоставлении инновационных услуг и привлечении новых клиентов.

