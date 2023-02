Peaceful protesters on Azerbaijan's Lachin-Khankendi road chant slogans about Khojaly genocide (PHOTO)

SHUSHA, Azerbaijan, February 26. The peaceful protests of representatives of non-governmental organizations (NGOs) of Azerbaijan, taking place on Azerbaijan's Lachin-Khankendi road, in the temporary deployment area of Russian peacekeepers, has been going on for the seventy-seventh day, Trend reports from the scene.

Despite the cold weather, the participants continue their peaceful protest.

Meanwhile, the participants of the peaceful protest chant slogans such as "Justice for Khojaly", "Do not forget about the Khojaly genocide", "The Khojaly genocide is a tragedy of the 20th century" in three languages – Azerbaijani, Russian, and English.

Previously, following the talks with the Russian peacekeepers' command on December 3 and 7, 2022, a group of experts from the Ministry of Ecology and Natural Resources, the State Property Service under the Ministry of Economy, and AzerGold CJSC were going to begin preliminary monitoring of the illicit mineral resource exploitation, as well as emerging environmental implications on Azerbaijani lands, where the Russian peacekeepers are temporarily deployed, on December 10, 2022.

The expert team was expected to inspect the environmental condition at the 'Gizilbulagh' gold deposit and the 'Damirli' copper-molybdenum deposit, monitor various areas, organize cadastral property records, assess potential risks and threats to the environment, as well as to underground and surface water sources.

However, the expert group, accompanied by Russian peacekeepers, faced provocations when arriving in the monitoring area. The planned initial inspection and monitoring did not take place due to the fact that the Russian peacekeepers not only did not create necessary conditions but also prevented the entire process from carrying on.

ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже семьдесят седьмой день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в воскресенье, что несмотря на холодную погоду, участники акции продолжают протестовать.

При этом участники акции скандируют такие лозунги, как "Справедливость Ходжалы", "Не забывайте о Ходжалинском геноциде", "Ходжалинский геноцид – трагедия ХХ века" на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.