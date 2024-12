AZAL publishes list of passengers on board of crashed plane in Aktau (UPDATE)

BAKU, Azerbaijan, December 25. Azerbaijan Airlines JSC (AZAL) has published a list of passengers aboard flight Baku-Grozny J2-8243, which crashed today in Aktau.

Trend presents the list of passengers:

1. Ramin Aghayev

2. Rashad Ahmadov

3. Khadija Alimirzayeva

4. Ali Alimirzayev

5. Zamin Aliyev

6. Maleyka Angbazova

7. Jeyran Arsbayeva

8. Madina Arsbayeva

9. Rinat Asanov

10. Zaira Atsayeva

11. Anar Babayev

12. Leyla Bayramova

13. AykhanBayramzade

14. Jamila Bislieva

15. Samir Devrishov

16. Tofik Devrishov

17. Erlan Junushaliyev

18. Uvais Ediev

19. Mohammadali Eganov

20. Kristin Evstiqneyeva

21. Ramazan Filiyev

22. Heydar Gadirov

23. Ibrahim Gistarov

24. Rashid Gistarov

25. Mominat Gogamova

26. Hamzat Gurbakhov

27. Arbi Yandarov

28. Ramin Ibrahimov

29. Narmina Igidova

30. Ismayil Ismayilov

31. Habib Ismayilov

32. Toghrul Jafarov

33. Nizami Jalilov

34. Arif Jarayev

35. Hajibrahim Jarayev

36. Mahir Jarayev

37. Khizri Jeerov

38. Salikhat Jeerova

39. Bauirkan Jumagulov

40. Salima Jutaeva

41. Khafiset Khalayeva

42. Ibrakhimkhan Kostiyev

43. Galina Maksudova

44. Zaur Mammadov

45. Yadigar Mehdiyev

46. Faiq Mustafayev

47. Leyla Omarova

48. Tilek Osmonov

49. Mahammad Papakhov

50. Subkhonkul Rakhimov

51. Goshgar Sadigov

52. Zinatul Saidullayev

53. Vafa Shabanova

54. Gauk Shaimerdanova

55. Nurulla Sirajov

56. Muslimat Sirajova

57. Sandibek Tuleshinov

58. Mahmud Tutunchiyev

59. Arbi Ubayev

60. Rana Yeznayeva

61. Medin Jamallulail

62. Eldar Jumagat

Today, an Embraer 190 passenger plane flying from Baku to Grozny crashed 3 kilometers from Aktau airport.

There were 67 people on board, including 62 passengers and five crew members.

