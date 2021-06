Tax revenues to Azerbaijan's state budget exceed forecast - minister

BAKU, Azerbaijan, June 21

By Sadraddin Aghjayev - Trend:

Tax revenues to the state budget of Azerbaijan have exceeded 3.8 billion manat ($2.24 billion) over the first 5 months of 2021, Azerbaijan’s Minister of Economy Mikayil Jabbarov wrote on Twitter, Trend reports.

The minister wrote that the use of a taxation system that enables economic development is yielding positive results.

"The forecast for the receipts was fulfilled by 127.1 percent," Jabbarov said.

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 3,8 млрд манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2021 года налоговые поступления в государственный бюджет превысили 3,8 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Он отметил, что применение стимулирующей экономическое развитие системы налогообложения дает положительные результаты.

"Прогноз по поступлениям выполнен на 127,1 процента", - отмечает министр.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

