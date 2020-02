Iran's 11th parliamentary election results for 23 constituencies announced

TEHRAN, Iran, Feb.22

Trend:

The spokesman for Iran's Election Headquarters Seyyed Esmaeil Mousavi announced the results of the vote counting in 23 constituencies in the country for parliamentary election.

1. Hossein Hatami, East Azerbaijan

2. Jalal Mahmoud Zadeh, West Azerbaijan

3. Mahmoud Abbas Zadeh, Ardabil

4. Elham Azad, Isfahan

5. Seyed JAvad Sadati Nejad, Isfahan

6. Mohammad Taghi Naghd-Ali, Isfahan

7. Seyed Sadegh Tabatabaie-Nejad, Isfahan

8. Ebrahim Rezaie, Bushehr

9. Salman Eshaghi, South Khorasan

10. Mostafa Nakhaie, South Khorasan

11. Majid Nasiraie, South Khorasan

12. Majid NAseri Nejad, Khuzestan

13. Ardeshir Motahari, Semnan

14. Abbas Golrou, Semnan

15. Reza Haji Pour, MAzandaran

16. Alireza Salimi, MArkazi

17. Mohammad Mehdi Moffateh, Hamedan

18. Hasan Lotfi, Hamedan

19. Kiumars Samadi-Valeh, Hamedan

20. Shahbaz Hasan Pour-Biglari, Kerman

21. Mostafa Reza Hosseini-Ghotbabadi, Kerman

22. Effat Shariati Kouhbanaie, Kerman

23. Hossein Jalali, Kerman