Last bell rings in Azerbaijan's Khankendi for first time in decades (PHOTO)

KHANKENDI, Azerbaijan, June 14.​ For the first time in more than three decades (37 years), the traditional “Last Bell” ceremony was held Friday at Secondary School No. 4 named after Nizami Ganjavi in Azerbaijan's Khankendi city, the Public Relations Department of the Restoration, Construction and Management Service (RCMS) for Khankendi, Aghdara and Khojaly districts told Trend.

The event not only honored this year’s graduates but also offered a long-overdue farewell ceremony to students who were set to graduate in 1988 — a celebration postponed indefinitely by conflict.

The gathering drew a wide range of participants, including Sabuhi Gahramanov, the deputy special representative of the president of Azerbaijan for Khankendi, Aghdara and Khojaly, officials from the Ministry of Science and Education, school faculty, students, parents, families of fallen soldiers, and war veterans.

The ceremony opened with the Azerbaijani national anthem and a moment of silence in remembrance of those who died defending the country’s territorial integrity.

Speaking at the event, Gahramanov praised the country’s investment in education under President Ilham Aliyev, crediting it with fostering “an informed, patriotic generation with strong ties to the state.”

He also noted that today, Azerbaijan is raising a generation that is knowledgeable, active and rooted in national identity. Every opportunity is being created for young people to study at leading global universities, especially in fields critical to our national priorities.

The ceremony continued with student performances combining music, poetry, and traditional art, in a celebration that signaled both resilience and renewal in a city once at the center of armed conflict.

School officials said that 14 students graduated this year from Secondary School No. 4, the first full graduating class in Khankendi in over a generation.

Xankəndi. Trend:

Xankəndi şəhər Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli orta məktəbdə "Son zəng" tədbiri keçirilib.

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Trend-ə verilən məlumata görə, məzun günündə həmçinin, bu məktəbin 1988-ci il məzunları üçün vaxtilə baş tuta bilməyən "Son zəng" mərasimi də keçirilib.

Qürurverici bu gündə təşkil olunan tədbirdə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov, Elm və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları, məktəb kollektivi, şagirdlər, valideynlər, şəhid ailələri və müharibə veteranları iştirak ediblər.

Tədbir Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə başlanıb.

Çıxış edən Prezidentin xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə təhsilin inkişafı istiqamətində atılan addımların savadlı, vətənpərvər və dövlətə bağlı gənclərin yetişməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıb.

O həmçinin qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanın gələcəyi üçün bilikli, fəal və milli ruhda böyüyən gənclər yetişir. Gənclərin dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində, ölkəmiz üçün prioritet sahələr üzrə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb.

"Son zəng" tədbiri məktəblilərin musiqili-bədii çıxışları ilə davam edib.

Qeyd edək ki, bu il Xankəndi şəhər Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli orta məktəbi 14 şagird bitirərək məzun olub.