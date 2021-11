Finalists in synchronized trampoline jumping among men and women announced at 28th FIG World Age Group Competitions in Baku

BAKU, Azerbaijan, Nov. 27

The finalists in the synchronized trampoline jumping program for men and women in the 15-16 age group were unveiled at the 28th FIG Trampoline Gymnastics World Age Group Competitions in Baku, Trend reports on Nov. 27.

According to the information, the woman gymnasts who reached the final are: Maryia Siarheyeva and Viyaleta Bardzilouskaya (Belarus), Natalia Blokhina and Angelika Alysheva (Russia), Natalia Olefir and Anzhela Bladtceva (Russia), Diana Sarafova and Kristina Stamova (Bulgaria), Havva Esin Ergun and Ecem Nisa Esen (Turkey), Kiko Misaki Ishida (Japan), Maya Moeller and Aurelia Eisloeffel (Germany), Bettina Woell and Marrit Ramacher (Germany).

In the men's synchronized jumping program, Maksim Asipenka and Mikhail Shchur (Belarus), Yusei Matsumoto and Masaki Yoshimura (Japan), Kanato Tsuzuku and Taiga Akaishi (Japan), Marco Tonelli and Andrea Radaelli (Italy), Maksim Anisimov and Dmitrii Nartov (Russia), Lukas Kubik and Max Krivanec (Czech Republic), Albert Kristensen and Axel Koldkjaer (Denmark), Illia Polonets and Artem Nikanorov (Ukraine) became the finalists.

The 28th World Age Group Competition in Trampoline Gymnastics, Double Mini Trampoline and Tumbling is being held in Baku on November 25-28.

Some 650 athletes from 32 countries of the world participate in the competition. At the tournament, gymnasts perform in the following age categories - 11-12 years old, 13-14 years old, 15-16 years old, and 17 years-21 years old. The gymnasts will take part in the program of individual and synchronized trampoline jumping, as well as a tumbling track and a double mini-trampoline. Each Age Group World Competition program includes qualifying rounds and final performances. According to the rules, one participant can perform in different programs.

Azerbaijan is represented by 15 gymnasts. Trampoline program - Seljan Mahsudova (age category 17-21), Magsud Mahsudov (13-14), Ammar Bakhshaliyev (11-12), Ibrahim Mustafazade (11-12), Mehdi Aliyev (13-14), Nijat Mirzayev (13-14), Ali Niftaliyev (13-14), Shafiga Humbatova (13-14), Sama Jafarova (11-12); tumbling - Tofig Aliyev (17-21), Adil Hajizada (15-16), Bilal Gurbanov (15-16), Huseyn Asadullayev (15-16), Aleksey Karatashov (13-14) and Elnur Mammadov (15-16).

The competitions are being held without spectators in accordance with the requirements of the quarantine rules.

Определились финалисты Всемирных соревнований в Баку в синхронных прыжках на батуте

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте у мужчин и женщин в возрастной категории 15-16 лет, сообщает в субботу Trend.

В программе синхронных прыжков у женщин в финал вышли Мария Сергеева и Виолетта Бардиловская (Беларусь), Наталья Блохина и Анжелика Алышева (Россия), Наталья Олефир и Анжела Бладцева (Россия), Диана Сарафова и Кристина Стамова (Болгария), Хавва Эсин Эргюн и Эджем Ниса Эсен (Турция), Кико Танака и Мисаки Исида (Япония), Майя Мёллер и Аурелия Эйслоффел (Германия), Беттина Вёлл и Маррит Рамачер (Германия).

В программе синхронных прыжков у мужчин в финал вышли Максим Осипенко и Михаил Щур (Беларусь), Юсэи Мацумото и Масаки Ёсимура (Япония), Канато Цудзуку и Таига Акаиши (Япония), Марко Тонелли и Андреа Радаэлли (Италия), Максим Анисимов и Дмитрий Нартов (Россия), Лукас Кубик и Макс Криванес (Чехия), Альберт Кристенсен и Аксель Колдкжаер (Дания), Илья Полонец и Артем Никаноров (Украина).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

