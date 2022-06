Azerbaijan confirms 26 more COVID-19 cases, 6 recoveries

BAKU, Azerbaijan, June 18. Azerbaijan has detected 26 new COVID-19 cases, 6 patients have recovered, and a patient has died Trend reports citing the Operational Headquarters under Azerbaijani Cabinet of Ministers.

Up until now, 792,985 people have been infected with coronavirus in the country, 783,151 of them have recovered, and 9,716 people have died. Currently, 118 people are under treatment in special hospitals.

To reveal the COVID-19 cases, 2,189 tests have been carried out in Azerbaijan over the past day, and a total of 6,936,343 tests have been conducted so far.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 26 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, один - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 151 человек вылечился, 9 716 – скончались, число активных больных составляет 118.

За последние сутки в стране проведены 2 189 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 936 343.

(Перевод: Нубар Кулузаде)