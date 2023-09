Latest processes in Armenia resemble situation in Syria - assistant to president

BAKU, Azerbaijan, September 20. The latest processes taking place in Armenia resemble the situation in Syria, Assistant to the President of Azerbaijan - Head of the Foreign Policy Department of the Presidential Administration Hikmet Hajiyev said at a press briefing, Trend reports.

"Armenia's behavior does not benefit Azerbaijan. Unfortunately, there are parties who want to export their existing problems to our region. The South Caucasus region does not need this. Azerbaijan is a supporter and initiator of the ‘3+3’ format," Hajiyev said.

In order to ensure the provisions of the Trilateral Statement, to stop large-scale provocations in the Karabakh economic region, to disarm and withdraw formations of the Armenian armed forces from the territories of Azerbaijan, to neutralize their military infrastructure, to ensure the safety of the peaceful population returning to the territories liberated from occupation, civil servants involved in construction and reconstruction works, and our military personnel, as well as to restore the constitutional order of the Republic of Azerbaijan, anti-terrorist measures have been launched in the region.

Taking into account the appeal of the representatives of the Armenian population of Karabakh through the Russian peacekeeping contingent, on September 20, 2023, at 13:00 (GMT+4), an agreement was reached on the cessation of local anti-terrorist activities under the following conditions: Armenian armed forces formations, illegal Armenian armed formations located in Azerbaijan's Karabakh region, lay down their weapons, leave their combat positions and military posts, and completely disarm, Armenian armed forces formations leave the territory of Azerbaijan, illegal Armenian armed formations are disbanded.

БАКУ /Trend/ - Последние процессы, происходящие в Армении, дают основание говорить о схожести ситуации в этой стране с Сирией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев по завершении брифинга в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Поведение Армении не приносит пользы нашему региону. К сожалению, есть стороны, которые хотят экспортировать имеющиеся у них проблемы в наш регион. Южно-Кавказскому региону это не нужно. Азербайджан является сторонником и инициатором платформы 3+3", - сказал Гаджиев.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.