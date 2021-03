Azerbaijan discloses number of people vaccinated against COVID-19

BAKU, Azerbaijan, Mar.23

Trend:

Some 20,121 people were vaccinated against coronavirus (COVID-19) in Azerbaijan on March 23, Trend reports citing the Operational Headquarters under the Azerbaijani Cabinet of Ministers.

So far, 487,561 people were vaccinated against coronavirus in Azerbaijan.

The COVID-19 vaccination is successfully carried out in all districts of Azerbaijan.

Число вакцинированных в Азербайджане превысило 487 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 22 марта вакцинацию от коронавируса COVİD-19 прошел 20 121 человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, на сегодня в стране был вакцинирован 487 561 человек.

Процесс успешно продолжается во всех районах Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)