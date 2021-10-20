Turkey unveils number of ships received at local ports in September
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Azerbaijan to try resettle people in Zangilan by early next, maybe by late this year - President Aliyev
Azerbaijani President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva meet with public representatives of Zangilan
President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva view conditions in military unit of State Border Guard Service in Zangilan district
Azerbaijani President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva view work done under "smart village" project in Aghali village